Выплаты украинцам за медали на Олимпиаде-2026 — известны суммы

Елизавета Сидерко с флагом сборной Украины на церемонии открытия Игр. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Украинские спортсмены, которые завоюют медали на Зимних Олимпийских играх, получат государственные премии. Соревнования пройдут с 6 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Финансовая мотивация станет частью официальной системы поощрения атлетов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

О размерах выплат сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт. По его словам, суммы будут ниже, чем на летней Олимпиаде-2024 года в Париже, однако структура премий сохранится привычной для украинских спортсменов.

Украинцы в Милане. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Как изменились суммы по сравнению с предыдущей Олимпиадой

За золотую медаль на Играх-2026 предусмотрена выплата в размере 125 тысяч долларов, за "серебро" можно будет получить 80 тысяч, за "бронзу" гарантированы 55 тысяч долларов. Для сравнения, на Олимпиаде-2024 украинские серебряные призеры получали по 100 тысяч долларов, а бронзовые — по 80 тысяч, тогда как премия за "золото" осталась на том же уровне.

Зимняя Олимпиада-2026 станет одной из самых массовых для Украины за последние годы. В Италии страну представят 46 украинских спортсменов, которые выступят в 11 видах спорта и будут бороться за награды в течение всей олимпийской программы.

