Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Олимпийской сборной Украины изменили призовые за медали

Олимпийской сборной Украины изменили призовые за медали

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 08:48
Выплаты украинцам за медали на Олимпиаде-2026 — известны суммы
Елизавета Сидерко с флагом сборной Украины на церемонии открытия Игр. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Украинские спортсмены, которые завоюют медали на Зимних Олимпийских играх, получат государственные премии. Соревнования пройдут с 6 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Финансовая мотивация станет частью официальной системы поощрения атлетов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Реклама
Читайте также:

О размерах выплат сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт. По его словам, суммы будут ниже, чем на летней Олимпиаде-2024 года в Париже, однако структура премий сохранится привычной для украинских спортсменов. 

Олимпийская сборная Украины
Украинцы в Милане. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Как изменились суммы по сравнению с предыдущей Олимпиадой

За золотую медаль на Играх-2026 предусмотрена выплата в размере 125 тысяч долларов, за "серебро" можно будет получить 80 тысяч, за "бронзу" гарантированы 55 тысяч долларов. Для сравнения, на Олимпиаде-2024 украинские серебряные призеры получали по 100 тысяч долларов, а бронзовые — по 80 тысяч, тогда как премия за "золото" осталась на том же уровне.

Зимняя Олимпиада-2026 станет одной из самых массовых для Украины за последние годы. В Италии страну представят 46 украинских спортсменов, которые выступят в 11 видах спорта и будут бороться за награды в течение всей олимпийской программы. 

Напомним, сборная Украины стала важной частью церемонии открытия Олимпийских игр — как это было

Накануне Олимпиады в украинской национальной команде возникла ситуация, которая может повлиять на выступление спортсменов. 

Вадим Гутцайт Италия спорт Олимпийские легенды Украины Олимпийские игры-2026
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации