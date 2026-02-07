Виплати українцям за медалі на Олімпіаді-2026 — відомі суми

Єлизавета Сідерко з прапором збірної України на церемонії відкриття Ігор. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Українські спортсмени, які здобудуть медалі на Зимових Олімпійських іграх, отримають державні премії. Змагання відбудуться з 6 лютого в Мілані та Кортині-д'Ампеццо.

Фінансова мотивація стане частиною офіційної системи заохочення атлетів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес".

Про розміри виплат повідомив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт. За його словами, суми будуть нижчими, ніж на літній Олімпіаді-2024 року в Парижі, проте структура премій збережеться звичною для українських спортсменів.

Українці в Мілані. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Як змінилися суми порівняно з попередньою Олімпіадою

За золоту медаль на Іграх-2026 передбачено виплату в розмірі 125 тисяч доларів, за "срібло" можна буде отримати 80 тисяч, за "бронзу" гарантовано 55 тисяч доларів. Для порівняння, на Олімпіаді-2024 українські срібні призери отримували по 100 тисяч доларів, а бронзові — по 80 тисяч, тоді як премія за "золото" залишилася на тому ж рівні.

Зимова Олімпіада-2026 стане однією з наймасовіших для України за останні роки. В Італії країну представлять 46 українських спортсменів, які виступлять в 11 видах спорту та змагатимуться за нагороди протягом усієї олімпійської програми.

