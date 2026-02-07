Відео
Олімпійській збірній України змінили призові за медалі

Олімпійській збірній України змінили призові за медалі

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 08:48
Виплати українцям за медалі на Олімпіаді-2026 — відомі суми
Єлизавета Сідерко з прапором збірної України на церемонії відкриття Ігор. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Українські спортсмени, які здобудуть медалі на Зимових Олімпійських іграх, отримають державні премії. Змагання відбудуться з 6 лютого в Мілані та Кортині-д'Ампеццо.

Фінансова мотивація стане частиною офіційної системи заохочення атлетів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес".

Читайте також:

Про розміри виплат повідомив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт. За його словами, суми будуть нижчими, ніж на літній Олімпіаді-2024 року в Парижі, проте структура премій збережеться звичною для українських спортсменів.

Олимпийская сборная Украины
Українці в Мілані. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Як змінилися суми порівняно з попередньою Олімпіадою

За золоту медаль на Іграх-2026 передбачено виплату в розмірі 125 тисяч доларів, за "срібло" можна буде отримати 80 тисяч, за "бронзу" гарантовано 55 тисяч доларів. Для порівняння, на Олімпіаді-2024 українські срібні призери отримували по 100 тисяч доларів, а бронзові — по 80 тисяч, тоді як премія за "золото" залишилася на тому ж рівні.

Зимова Олімпіада-2026 стане однією з наймасовіших для України за останні роки. В Італії країну представлять 46 українських спортсменів, які виступлять в 11 видах спорту та змагатимуться за нагороди протягом усієї олімпійської програми.

Нагадаємо, збірна України стала важливою частиною церемонії відкриття Олімпійських ігор — як це було.

Напередодні Олімпіади в українській національній команді виникла ситуація, яка може вплинути на виступ спортсменів.

Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
