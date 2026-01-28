МОК допустил 13 российских спортсменов на Олимпийские Игры 2026

На Олимпиаде выступят 13 россиян — в каких видах спорта
Международный олимпийский комитет пригласил на Игры-2026 еще четырех российских спортсменов, после чего список участников был окончательно закрыт. Допуск получили все 13 атлетов, которые рассматривались кандидатами по итогам отборочных стартов.
Новых имен в заявке уже не появится, сообщил официальный сайт МОК.
В число приглашенных вошли саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова. Ожидается, что все приглашения будут приняты, после чего процедура допуска нейтральных спортсменов будет завершена. Итоговый список участников опубликовал Центр спортивной подготовки сборных команд России.
Кто из россиян выступил на ОИ-2026
Спортсмены из РФ получили допуск исключительно в индивидуальных дисциплинах и далеко не во всех. На предстоящей Олимпиаде не выступят представители хоккея, керлинга, биатлона, бобслея, скелетона, сноуборда, прыжков с трамплина, двоеборья и фристайла. Командные виды изначально не участвовали в отборе по рекомендациям МОК, а в ряде дисциплин полноценная квалификация не состоялась из-за визовых ограничений.
- Фигурное катание: Аделия Петросян, Петр Гуменник
- Шорт-трек: Алена Крылова, Иван Посашков
- Конькобежный спорт: Ксения Коржова, Анастасия Семенова
- Лыжные гонки: Дарья Непряева, Савелий Коростелев
- Ски-альпинизм: Никита Филиппов
- Санный спорт: Дарья Олесик, Павел Репилов
- Горнолыжный спорт: Юлия Плешкова, Семен Ефимов
Российская делегация станет самой малочисленной более чем за сто лет и обновит антирекорд, установленный на Олимпийских играх 2024, куда приехали 15 атлетов. Для сравнения, на Играх-2026 ожидается участие 233 спортсменов от США, 207 приедут от Канады и 196 будут представлять Италию. Наравне с Россией по численности окажутся Новая Зеландия и Беларусь.
Напомним, при этом в России заговорили об идее совместного проведения Олимпиады вместе с Финляндией.
В то же время Дания официально отказала россиянке в запросе представлять эту страну на Играх в Италии.
