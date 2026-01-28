Видео
На Олимпиаде выступят 13 россиян — в каких видах спорта

На Олимпиаде выступят 13 россиян — в каких видах спорта

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 17:05
МОК допустил 13 российских спортсменов на Олимпийские Игры 2026
Российская фигуристка Аделия Петросян. Фото: instagram.com/adeliya_petrosian/

Международный олимпийский комитет пригласил на Игры-2026 еще четырех российских спортсменов, после чего список участников был окончательно закрыт. Допуск получили все 13 атлетов, которые рассматривались кандидатами по итогам отборочных стартов.

Новых имен в заявке уже не появится, сообщил официальный сайт МОК.

В число приглашенных вошли саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова. Ожидается, что все приглашения будут приняты, после чего процедура допуска нейтральных спортсменов будет завершена. Итоговый список участников опубликовал Центр спортивной подготовки сборных команд России.

Россияне на Олимпиаде-2026
Россияне на Олимпиаде-2026. Фото: коллаж росСМИ

Кто из россиян выступил на ОИ-2026

Спортсмены из РФ получили допуск исключительно в индивидуальных дисциплинах и далеко не во всех. На предстоящей Олимпиаде не выступят представители хоккея, керлинга, биатлона, бобслея, скелетона, сноуборда, прыжков с трамплина, двоеборья и фристайла. Командные виды изначально не участвовали в отборе по рекомендациям МОК, а в ряде дисциплин полноценная квалификация не состоялась из-за визовых ограничений. 

  • Фигурное катание: Аделия Петросян, Петр Гуменник
  • Шорт-трек: Алена Крылова, Иван Посашков
  • Конькобежный спорт: Ксения Коржова, Анастасия Семенова
  • Лыжные гонки: Дарья Непряева, Савелий Коростелев
  • Ски-альпинизм: Никита Филиппов
  • Санный спорт: Дарья Олесик, Павел Репилов
  • Горнолыжный спорт: Юлия Плешкова, Семен Ефимов

Российская делегация станет самой малочисленной более чем за сто лет и обновит антирекорд, установленный на Олимпийских играх 2024, куда приехали 15 атлетов. Для сравнения, на Играх-2026 ожидается участие 233 спортсменов от США, 207 приедут от Канады и 196 будут представлять Италию. Наравне с Россией по численности окажутся Новая Зеландия и Беларусь. 

Напомним, при этом в России заговорили об идее совместного проведения Олимпиады вместе с Финляндией. 

В то же время Дания официально отказала россиянке в запросе представлять эту страну на Играх в Италии. 

Лыжный спорт Фигурное катание российские спортсмены Олимпийские игры-2026 Конькобежный спорт
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
