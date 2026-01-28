МОК допустив 13 російських спортсменів на Олімпійські Ігри 2026 року

Російська фігуристка Аделія Петросян. Фото: instagram.com/adeliya_petrosian/

Міжнародний олімпійський комітет запросив на Ігри-2026 ще чотирьох російських спортсменів, після чого список учасників був остаточно закритий. Допуск отримали всі 13 атлетів, яких розглядали кандидатами за підсумками відбіркових стартів.

Нових імен у заявці вже не з'явиться, повідомив офіційний сайт МОК.

Реклама

Читайте також:

До числа запрошених увійшли саночники Дар'я Олесик та Павло Репілов, а також гірськолижники Семен Єфімов та Юлія Плешкова. Очікується, що всі запрошення будуть прийняті, після чого процедура допуску нейтральних спортсменів буде завершена. Підсумковий список учасників опублікував Центр спортивної підготовки збірних команд Росії.

Росіяни на Олімпіаді-2026. Фото: колаж росЗМІ

Хто з росіян виступив на ОІ-2026

Спортсмени з РФ отримали допуск виключно в індивідуальних дисциплінах й далеко не у всіх. На майбутній Олімпіаді не виступлять представники хокею, керлінгу, біатлону, бобслею, скелетону, сноуборду, стрибків із трампліна, двоборства та фристайлу. Командні види від самого початку не брали участі у відборі за рекомендаціями МОК, а в низці дисциплін повноцінна кваліфікація не відбулася через візові обмеження.

Фігурне катання: Аделія Петросян, Петро Гуменник

Шорт-трек: Олена Крилова, Іван Посашков

Ковзанярський спорт: Ксенія Коржова, Анастасія Семенова

Лижні гонки: Дар'я Непряєва, Савелій Коростельов

Скі-альпінізм: Микита Філіппов

Санний спорт: Дар'я Олесик, Павло Репілов

Гірськолижний спорт: Юлія Плешкова, Семен Єфімов

Російська делегація стане найменш численною більш ніж за сто років та оновить антирекорд, встановлений на Олімпійських іграх 2024 року, куди приїхали 15 атлетів. Для порівняння, на Іграх-2026 очікується участь 233 спортсменів від США, 207 приїдуть від Канади та 196 представлятимуть Італію. Нарівні з Росією за чисельністю опиняться Нова Зеландія та Білорусь.

Нагадаємо, при цьому в Росії заговорили про ідею спільного проведення Олімпіади разом із Фінляндією.

Водночас Данія офіційно відмовила росіянці в запиті представляти цю країну на Іграх в Італії.