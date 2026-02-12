Мандзын считает, что Гераскевич мог завоевать медаль на Олимпиаде

Виталий Мандзын во время Олимпиады. Фото: Reuters/Pawel Kopczynski

Дисквалификация Владислава Гераскевича перед первыми заездами на Олимпиаде-2026 стала неожиданным ударом для украинской команды. Спортсмен не смог выйти на старт из-за запрета на использование "шлема памяти".

Внутри олимпийской сборной Украины уверены, что речь шла не просто об участии, а о реальных медальных перспективах, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Биатлонист Виталий Мандзын публично поддержал коллегу и подчеркнул, что Владислав Гераскевич находился в форме, позволяющей конкурировать с сильнейшими соперниками. По его мнению, скелетонист подошел к Играм-2026 готовым бороться за самые высокие позиции, и недопуск фактически лишил Украину шанса на серьезный результат.

Владислав Гераскевич отвечает на вопросы. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Потерянная возможность для Гераскевича

Мандзын отметил, что Олимпиада — это вершина карьеры для любого спортсмена, и подобные возможности не повторяются часто. Он подчеркнул, что даже без выхода на трассу Гераскевич продемонстрировал стойкость, но с точки зрения спорта Украина могла рассчитывать на большее.

"На самом деле это очень тяжелая ситуация, потому что каждый спортсмен мечтает об участии в таких соревнованиях. Влад мог бороться за самые высокие позиции, но на этих Играх он показал себя сильным мужчиной и сильным украинцем. Огромное ему уважение за то, что он до конца отстаивает свою позицию", — объяснил Мандзын.

