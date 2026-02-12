Мандзин вважає, що Гераскевич міг здобути медаль на Олімпіаді

Віталій Мандзин під час Олімпіади. Фото: Reuters/Pawel Kopczynski

Дискваліфікація Владислава Гераскевича перед першими заїздами на Олімпіаді-2026 стала несподіваним ударом для української команди. Спортсмен не зміг вийти на старт через заборону на використання "шолома пам'яті".

Всередині олімпійської збірної України впевнені, що йшлося не просто про участь, а про реальні медальні перспективи, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Суспільне Спорт".

Біатлоніст Віталій Мандзин публічно підтримав колегу та наголосив, що Владислав Гераскевич перебував у формі, яка дає змогу конкурувати з найсильнішими суперниками. На його думку, скелетоніст підійшов до Ігор-2026 готовим боротися за найвищі позиції, і недопуск фактично позбавив Україну шансу на серйозний результат.

Владислав Гераскевич відповідає на запитання. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Втрачена можливість для Гераскевича

Мандзин зазначив, що Олімпіада — це вершина кар'єри для будь-якого спортсмена, і такі можливості не повторюються часто. Він підкреслив, що навіть без виходу на трасу Гераскевич продемонстрував стійкість, але з точки зору спорту Україна могла розраховувати на більше.

"Насправді це дуже важка ситуація, тому що кожен спортсмен мріє про участь у таких змаганнях. Влад міг боротися за найвищі позиції, але на цих Іграх він показав себе сильним чоловіком та сильним українцем. Величезна йому повага за те, що він до кінця відстоює свою позицію", — пояснив Мандзин.

Нагадаємо, українця Владислава Гераскевича підтримали не лише партнери по команді, а й відома олімпійська чемпіонка.

