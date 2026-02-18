Видео
Майерс Тейлор завоевала золото в турнире по монобобу в 41 год

Дата публикации 18 февраля 2026 09:12
Пятая Олимпиада принесла Майерс Тейлор первой золото в 41 год
Элана Майерс с золотой медалью. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Женские соревнования по монобобу на Олимпиаде-2026 завершились победой, к которой Элана Майерс-Тейлор шла больше десяти лет. Американка, для которой это уже пятые Игры в карьере, впервые поднялась на высшую ступень олимпийского пьедестала.

Она закрыла единственный пробел в своей коллекции наград, сообщает портал Новини.LIVE.

До старта в Италии у Майерс-Тейлор были медали с четырех Олимпиад подряд: "серебро" и "бронза", но не "золото". В Милане она показала лучшее суммарное время по итогам заездов и опередила главных соперниц в борьбе за первое место. Победа стала символичной и с точки зрения возраста: в 41 год она доказала, что остается конкурентоспособной на самом высоком уровне.  

Элана Майерс
Элана Майерс на ледовой трассе. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Красивый финал карьеры Майерс-Тейлор

Спортивный путь американки не был прямым. После Игр в Сочи Майерс-Тейлор на время ушла из бобслея и пробовала себя в регби-7 с целью попасть на летнюю Олимпиаду в Рио, однако позже вернулась на лед. В последующие годы она вместе с Кейли Хамфрис стала одной из первых женщин, соревновавшихся на турнирах с мужчинами, продвигая идею равных возможностей в бобслее. 

Элана Майерс
Элана Майерс (слева) с бронзовой призеркой Кейли Хамфрис. Фото: Reuters/Kaillie Armbruster

Самым эмоциональным моментом стала церемония после финиша. Золото Майерс-Тейлор отметила вместе со своими сыновьями: трехлетним Ноа и пятилетним Нико. Оба ребенка родились с врожденной глухотой, а старший также имеет синдром Дауна. Для спортсменки этот успех стал не только спортивным, но и глубоко личным достижением.  

Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
