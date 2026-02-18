Відео
Американка стала олімпійською чемпіонкою у 41 рік та відсвяткувала з дітьми

Американка стала олімпійською чемпіонкою у 41 рік та відсвяткувала з дітьми

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 09:12
П'ята Олімпіада принесла Маєрс Тейлор перше золото в 41 рік
Елана Маєрс із золотою медаллю. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Жіночий турнір з монобобу на Олімпіаді-2026 приніс довгоочікуваний тріумф Елані Майєрс-Тейлор, до якого вона наближалася більше десятиліття. Для американської спортсменки це вже п’ята Олімпіада в кар’єрі, і саме цього разу їй уперше вдалося здобути золоту медаль.

Вона закрила єдину прогалину у своїй колекції нагород, повідомляє портал Новини.LIVE.

До старту в Італії у Маєрс-Тейлор були медалі з чотирьох Олімпіад поспіль: "срібло" та "бронза", але не "золото". У Мілані вона показала найкращий сумарний час за підсумками заїздів та випередила головних суперниць у боротьбі за перше місце. Перемога стала символічною і з точки зору віку: у 41 рік вона довела, що залишається конкурентоспроможною на найвищому рівні.

Элана Майерс
Елана Маєрс на льодовій трасі. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Гарний фінал кар'єри Маєрс-Тейлор

Спортивний шлях американки не був прямим. Після Ігор у Сочі Маєрс-Тейлор на деякий час пішла з бобслею та пробувала себе в регбі-7 з метою потрапити на літню Олімпіаду в Ріо, проте пізніше повернулася на лід. У наступні роки вона разом з Кейлі Гамфріс стала однією з перших жінок, які змагалися на турнірах з чоловіками, просуваючи ідею рівних можливостей у бобслеї.

Элана Майерс
Елана Маєрс (ліворуч) із бронзовою призеркою Кейлі Гамфріс. Фото: Reuters/Kaillie Armbruster

Найемоційнішим моментом стала церемонія після фінішу. Золото Маєрс-Тейлор відзначила разом зі своїми синами: трирічним Ноа та п'ятирічним Ніко. Обидві дитини народилися з вродженою глухотою, а старший також має синдром Дауна. Для спортсменки цей успіх став не лише спортивним, а й глибоко особистим досягненням.

спорт олімпіада спортсмени Олімпійські ігри-2026 Олімпійська збірна США
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
