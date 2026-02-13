Олимпийская чемпионка резко осудила МОК из-за Гераскевича

Елена Пидгрушная во время турнира. Фото: Stanko Gruden/Agence Zoom/Getty Images

Олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная публично поддержала Владислава Гераскевича после его дисквалификации на Играх-2026. Биатлонистка заявила, что полностью разделяет позицию скелетониста.

Пидгрушная считает реакцию Международного олимпийского комитета необоснованной, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Реклама

Читайте также:

Ситуация с Владиславом Гераскевичем вышла за рамки спорта и превратилась в вопрос принципов. Елена Пидгрушная подчеркнула, что готовность спортсмена жертвовать личными достижениями ради памяти погибших и ради своей страны вызывает уважение.

Вадим Гутцайт (слева), Михаил Гераскевич и Владислав Гераскевич. Фото: Reuters/Владислав Гераскевич

Позиция Пидгрушной по решению МОК

Биатлонистка также обратила внимание на двойные стандарты, которые, по ее мнению, просматриваются в решениях международных структур. Она считает, что если речь идет о нейтралитете, то требования должны быть одинаковыми для всех без исключения. Пидгрушная добавила, что история со шлемом уже получила широкую огласку в мире спорта.

"Я полностью поддерживаю Владислава. Если он настолько силен духом, что готов жертвовать своими достижениями ради Украины и памяти погибших, то для меня он человек с большой буквы. МОК должен допустить нашего спортсмена к соревнованиям", — сказала чемпионка.

Елена Пидгрушная — украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в эстафете. Также является чемпионкой мира 2013 года в спринте и многократной призеркой этапов Кубка мира. В составе сборной Украины неоднократно поднималась на пьедестал крупнейших международных соревнований. Долгое время была капитаном национальной команды по биатлону.

Напомним, олимпийская чемпионка в скелетоне Лиззи Ярнальд тоже поддержала украинца Владислава Гераскевича.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили резко раскритиковал спортсменов своей страны на Олимпийских играх.