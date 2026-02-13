Олімпійська чемпіонка різко засудила МОК через Гераскевича

Олена Підгрушна під час турніру. Фото: Stanko Gruden/Agence Zoom/Getty Images

Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна публічно підтримала Владислава Гераскевича після його дискваліфікації на Іграх-2026. Біатлоністка заявила, що повністю поділяє позицію скелетоніста.

Підгрушна вважає реакцію Міжнародного олімпійського комітету необґрунтованою, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Экспресс".

Ситуація з Владиславом Гераскевичем вийшла за рамки спорту та перетворилася на питання принципів. Олена Підгрушна підкреслила, що готовність спортсмена жертвувати особистими досягненнями заради пам'яті загиблих і заради своєї країни викликає повагу.

Вадим Гутцайт (ліворуч), Михайло Гераскевич та Владислав Гераскевич. Фото: Reuters/Владислав Гераскевич

Позиція Підгрушної щодо рішення МОК

Біатлоністка також звернула увагу на подвійні стандарти, які, на її думку, проглядаються в рішеннях міжнародних структур. Вона вважає, що якщо йдеться про нейтралітет, то вимоги мають бути однаковими для всіх без винятку. Підгрушна додала, що історія зі шоломом уже набула широкого розголосу у світі спорту.

"Я повністю підтримую Владислава. Якщо він настільки сильний духом, що готовий жертвувати своїми досягненнями заради України і пам'яті загиблих, то для мене він людина з великої літери. МОК має допустити нашого спортсмена до змагань", — сказала чемпіонка.

Олена Підгрушна — українська біатлоністка, олімпійська чемпіонка Сочі 2014 року в естафеті. Також є чемпіонкою світу 2013 року в спринті та багаторазовою призеркою етапів Кубка світу. У складі збірної України неодноразово піднімалася на п'єдестал найбільших міжнародних змагань. Тривалий час була капітаном національної команди з біатлону.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка в скелетоні Ліззі Ярнальд теж підтримала українця Владислава Гераскевича.

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі різко розкритикував спортсменів своєї країни на Олімпійських іграх.

