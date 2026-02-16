Призеры Олимпиады-2026 устроили сюрприз болельщикам на улицах Милана

Канадские олимпийцы удивили болельщиков необычным подарком на улицах Милана
Канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье после завоевания бронзовой медали в танцах на льду на Олимпиаде-2026 решили отпраздновать успех нестандартно. Вместо закрытых приемов и официальных ужинов они вышли на улицы Милана с букетами роз и начали дарить цветы случайным прохожим.
Кадры быстро разошлись по соцсетям, вызвав волну теплых комментариев, сообщает портал Новини.LIVE.
Для Паймер Гиллес эта медаль стала не просто спортивным достижением. Пять лет назад она потеряла мать из-за онкологического заболевания, а спустя два года сама столкнулась с диагнозом "рак яичников". После операции и непростого восстановления она вернулась на лед, продолжила выступать с Полем Пуарье и в Милане поднялась на олимпийский пьедестал.
Путь канадцев через боль к пьедесталу
Пара набрала 217,74 балла и завоевала "бронзу", подтвердив статус одной из самых стабильных команд мирового танцевального катания. Для 34-летнего Пуарье и 34-летней Гиллес это третьи Олимпийские игры в карьере, но именно Милан принес им первую олимпийскую награду.
История фигуристки сделала их успех особенным. Ранее Гиллес признавалась, что сам факт выхода на олимпийский лед после болезни для нее уже победа.
"Когда я начала этот путь, никто не говорил, что я когда-нибудь окажусь на Олимпиаде. Для меня уже счастье просто кататься здесь. А медаль — это доказательство, что мы выдержали и не сломались", — сообщила Гиллес.
