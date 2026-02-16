Призеры Олимпиады-2026 устроили сюрприз болельщикам на улицах Милана

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье после оглашения результатов. Фото: Reuters/Claudia Greco

Канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье после завоевания бронзовой медали в танцах на льду на Олимпиаде-2026 решили отпраздновать успех нестандартно. Вместо закрытых приемов и официальных ужинов они вышли на улицы Милана с букетами роз и начали дарить цветы случайным прохожим.

Кадры быстро разошлись по соцсетям, вызвав волну теплых комментариев, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Для Паймер Гиллес эта медаль стала не просто спортивным достижением. Пять лет назад она потеряла мать из-за онкологического заболевания, а спустя два года сама столкнулась с диагнозом "рак яичников". После операции и непростого восстановления она вернулась на лед, продолжила выступать с Полем Пуарье и в Милане поднялась на олимпийский пьедестал.

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье на льду. Фото: Reuters/Yara Nardi

Путь канадцев через боль к пьедесталу

Пара набрала 217,74 балла и завоевала "бронзу", подтвердив статус одной из самых стабильных команд мирового танцевального катания. Для 34-летнего Пуарье и 34-летней Гиллес это третьи Олимпийские игры в карьере, но именно Милан принес им первую олимпийскую награду.

Элемент выступления канадской пары. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

История фигуристки сделала их успех особенным. Ранее Гиллес признавалась, что сам факт выхода на олимпийский лед после болезни для нее уже победа.

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье на улицах Милана. Фото: скриншот Instagram

"Когда я начала этот путь, никто не говорил, что я когда-нибудь окажусь на Олимпиаде. Для меня уже счастье просто кататься здесь. А медаль — это доказательство, что мы выдержали и не сломались", — сообщила Гиллес.

Напомним, ранее на Олимпиаде-2026 дебютировала 42-летняя фигуристка, которая могла не выйти на лед из-за травмы.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич после Олимпийских игр встретился с гроссмейстером Гарри Каспаровым.