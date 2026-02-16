Призери Олімпіади-2026 влаштували сюрприз вболівальникам на вулицях Мілана

Пайпер Гіллес та Поль Пуар'є після оголошення результатів. Фото: Reuters/Claudia Greco

Канадські фігуристи Пайпер Гіллес та Поль Пуар'є після завоювання бронзової медалі в танцях на льоду на Олімпіаді-2026 вирішили відсвяткувати успіх нестандартно. Замість закритих прийомів і офіційних вечерь вони вийшли на вулиці Мілана з букетами троянд та почали дарувати квіти випадковим перехожим.

Кадри швидко розійшлися соцмережами, викликавши хвилю теплих коментарів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Для Паймер Гіллес ця медаль стала не просто спортивним досягненням. П'ять років тому вона втратила матір через онкологічне захворювання, а через два роки сама зіткнулася з діагнозом "рак яєчників". Після операції та непростого відновлення вона повернулася на лід, продовжила виступати з Полем Пуар'є і в Мілані піднялася на олімпійський п'єдестал.

Пайпер Гіллес та Поль Пуар'є на льоду. Фото: Reuters/Yara Nardi

Шлях канадців через біль до п'єдесталу

Пара набрала 217,74 бала та здобула "бронзу", підтвердивши статус однієї з найстабільніших команд світового танцювального катання. Для 34-річного Пуар'є та 34-річної Гіллес це треті Олімпійські ігри в кар'єрі, але саме Мілан приніс їм першу олімпійську нагороду.

Елемент виступу канадської пари. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

Історія фігуристки зробила їхній успіх особливим. Раніше Гіллес зізнавалася, що сам факт виходу на олімпійський лід після хвороби для неї вже перемога.

Пайпер Гіллес та Поль Пуар'є на вулицях Мілана. Фото: скріншот Instagram

"Коли я почала цей шлях, ніхто не говорив, що я коли-небудь опинюся на Олімпіаді. Для мене вже щастя просто кататися тут. А медаль — це доказ, що ми витримали і не зламалися", — повідомила Гіллес.

Нагадаємо, раніше на Олімпіаді-2026 дебютувала 42-річна фігуристка, яка могла не вийти на лід через травму.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич після Олімпійських ігор зустрівся з гросмейстером Гаррі Каспаровим.

