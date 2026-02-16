Відео
Канадські олімпійці здивували фанів незвичайним подарунком на вулиці Мілана

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 18:01
Призери Олімпіади-2026 влаштували сюрприз вболівальникам на вулицях Мілана
Пайпер Гіллес та Поль Пуар'є після оголошення результатів. Фото: Reuters/Claudia Greco

Канадські фігуристи Пайпер Гіллес та Поль Пуар'є після завоювання бронзової медалі в танцях на льоду на Олімпіаді-2026 вирішили відсвяткувати успіх нестандартно. Замість закритих прийомів і офіційних вечерь вони вийшли на вулиці Мілана з букетами троянд та почали дарувати квіти випадковим перехожим.

Кадри швидко розійшлися соцмережами, викликавши хвилю теплих коментарів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Для Паймер Гіллес ця медаль стала не просто спортивним досягненням. П'ять років тому вона втратила матір через онкологічне захворювання, а через два роки сама зіткнулася з діагнозом "рак яєчників". Після операції та непростого відновлення вона повернулася на лід, продовжила виступати з Полем Пуар'є і в Мілані піднялася на олімпійський п'єдестал.

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье
Пайпер Гіллес та Поль Пуар'є на льоду. Фото: Reuters/Yara Nardi

Шлях канадців через біль до п'єдесталу

Пара набрала 217,74 бала та здобула "бронзу", підтвердивши статус однієї з найстабільніших команд світового танцювального катання. Для 34-річного Пуар'є та 34-річної Гіллес це треті Олімпійські ігри в кар'єрі, але саме Мілан приніс їм першу олімпійську нагороду.

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье
Елемент виступу канадської пари. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

Історія фігуристки зробила їхній успіх особливим. Раніше Гіллес зізнавалася, що сам факт виходу на олімпійський лід після хвороби для неї вже перемога.

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье
Пайпер Гіллес та Поль Пуар'є на вулицях Мілана. Фото: скріншот Instagram

"Коли я почала цей шлях, ніхто не говорив, що я коли-небудь опинюся на Олімпіаді. Для мене вже щастя просто кататися тут. А медаль — це доказ, що ми витримали і не зламалися", — повідомила Гіллес.

Нагадаємо, раніше на Олімпіаді-2026 дебютувала 42-річна фігуристка, яка могла не вийти на лід через травму.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич після Олімпійських ігор зустрівся з гросмейстером Гаррі Каспаровим.

Ярослав Білий
Автор:
Ярослав Білий
