Горнолыжный центр Стельвио в Бормио - арена Олимпиады-2026

Горнолыжный центр Стельвио в Бормио определен ареной Зимних Олимпийских игр-2026. Именно здесь состоятся мужские старты по горнолыжному спорту, а также исторический дебют ски-альпинизма в олимпийской программе.

Исторически, этот склон является легендарным, хорошо известным по этапам Кубка мира, сообщил портал Новини.LIVE.

Легендарная трасса скоростного горнолыжного спорта

Стельвио считается сердцем горнолыжного курорта Бормио и является одной из самых известных скоростных трасс в мире. Именно здесь проходили культовые старты Кубка мира, а склон неоднократно становился ареной побед звезд итальянского и мирового горнолыжного спорта.

На Играх-2026 трасса снова примет мужские старты в скоростном спуске и супергиганте - дисциплинах, где решающими являются не только максимальная скорость, но и концентрация на пределе возможного.

Технические характеристики Стельвио делают ее одной из самых сложных в мировом календаре. Длина трассы составляет 3442 метра, перепад высот превышает 1000 метров, а максимальный уклон достигает 63%. Такая конфигурация не оставляет пространства для ошибок: каждый поворот и каждый перегиб рельефа напрямую влияют на итоговый результат.

Олимпийский дебют ски-альпинизма

Отдельным историческим событием станет дебют ски-альпинизма на Олимпийских играх. Соревнования будут проходить в пределах комплекса Стельвио, а старт и финиш дисциплин будут интегрированы в зону горнолыжной трассы.

Спринт будет иметь дистанцию 610 метров с вертикальным набором 70 метров, а смешанная эстафета - 1310 метров с подъемом 135 метров. Сочетание двух разных видов спорта на одной арене создаст новую историю олимпийской программы.

Арена примет тысячи зрителей

Во время Игр Стельвио сможет принять до 7000 зрителей на горнолыжных стартах и около 4000 во время соревнований по ски-альпинизму. Конфигурация трассы позволяет наблюдать за ключевыми участками дистанции, что делает арену одной из самых эффектных для крупных международных событий.

После завершения Олимпиады центр Стельвио сохранит статус ведущей горнолыжной локации Европы. Здесь и в дальнейшем будут проходить этапы Кубка мира, международные тренировочные сборы и массовые туристические заезды. Включение ски-альпинизма в олимпийскую программу откроет для Бормио новое направление развития и закрепит за Стельвио репутацию многофункциональной арены мирового уровня.

