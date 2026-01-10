Гірськолижний центр Стельвіо в Борміо — арена Олімпіади-2026

Гірськолижний центр Стельвіо. Фото: Getty Images

Гірськолижний центр Стельвіо у Борміо визначений ареною Зимових Олімпійських ігор-2026. Саме тут відбудуться чоловічі старти з гірськолижного спорту, а також історичний дебют скі-альпінізму в олімпійській програмі.

Історично, цей схил є легендарним, добре відомим за етапами Кубка світу, повідомив портал Новини.LIVE.

Гірськолижний центр Стельвіо. Фото: snowtrex.co.uk

Легендарна траса швидкісного гірськолижного спорту

Стельвіо вважається серцем гірськолижного курорту Борміо та є однією з найвідоміших швидкісних трас у світі. Саме тут проходили культові старти Кубка світу, а схил неодноразово ставав ареною перемог зірок італійського та світового гірськолижного спорту.

На Іграх-2026 траса знову прийме чоловічі старти у швидкісному спуску та супергіганті — дисциплінах, де вирішальними є не лише максимальна швидкість, а й концентрація на межі можливого.

Технічні характеристики Стельвіо роблять її однією з найскладніших у світовому календарі. Довжина траси становить 3442 метри, перепад висот перевищує 1000 метрів, а максимальний ухил сягає 63%. Така конфігурація не залишає простору для помилок: кожен поворот і кожен перегин рельєфу безпосередньо впливають на підсумковий результат.

Олімпійський дебют скі-альпінізму

Окремою історичною подією стане дебют скі-альпінізму на Олімпійських іграх. Змагання проходитимуть у межах комплексу Стельвіо, а старт і фініш дисциплін будуть інтегровані в зону гірськолижної траси.

Спринт матиме дистанцію 610 метрів із вертикальним набором 70 метрів, а змішана естафета — 1310 метрів із підйомом 135 метрів. Поєднання двох різних видів спорту на одній арені створить нову історію олімпійської програми.

Арена прийме тисячі глядачів

Під час Ігор Стельвіо зможе прийняти до 7000 глядачів на гірськолижних стартах і близько 4000 під час змагань зі скі-альпінізму. Конфігурація траси дозволяє спостерігати за ключовими ділянками дистанції, що робить арену однією з найефектніших для великих міжнародних подій.

Після завершення Олімпіади центр Стельвіо збереже статус провідної гірськолижної локації Європи. Тут і надалі проходитимуть етапи Кубка світу, міжнародні тренувальні збори та масові туристичні заїзди. Включення скі-альпінізму до олімпійської програми відкриє для Борміо новий напрям розвитку та закріпить за Стельвіо репутацію багатофункціональної арени світового рівня.

