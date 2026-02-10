Видео
Україна
Видео

Беленюк раскритиковал МОК после решения по шлему Гераскевича

Беленюк раскритиковал МОК после решения по шлему Гераскевича

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 16:53
Беленюк указал на двойный стандарты в работе МОК на Олимпиаде-2026
Владислав Гераскевич во время турнира. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк отреагировал на решение Международного олимпийского комитета по ситуации со "шлемом памяти" украинского скелетониста Владислава Гераскевича.

Украинский депутат с трибуны Верховной Рады раскритиковал МОК, а затем повторил свою позицию на странице в Instagram, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

Ранее МОК запретил Владиславу Гераскевичу выступать в экипировке с изображениями погибших украинских атлетов, среди которых были и дети. Позже Комитет пошел на частичный компромисс, разрешив спортсмену использовать на соревнованиях черную повязку или ленту без персонализации.

При этом украинская сторона продолжает указывать на противоречия в применении правил, напоминая о случаях, когда на Играх допускалась символика, формально подпадающая под запрет. 

Жан Беленюк
Заявление Беленюка. Фото: скриншот instagram.com/zhanbeleniuk/

Реакция Беленюка усилила резонанс 

Ситуация получила дополнительное внимание на фоне заявлений о двойных стандартах МОК и предстоящей пресс-конференции с участием Гераскевича в Кортине-д’Ампеццо. Обсуждение вышло за рамки одного вида спорта и стало частью более широкой дискуссии о ценностях олимпийского движения и границах допустимого на Играх-2026. 

"Черную повязку надо надевать. Надо надевать из-за смертельной болезни. Из-за смертельной болезни самого МОК", — написал Беленюк.  

Напомним, ранее Владислава Гераскевича поддержал легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек. 

Также известно, что многие призеры Олимпиады в Италии жалуются на плохое качество местных медалей. 

спорт Жан Беленюк МОК Олимпийские игры-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
