Беленюк указал на двойный стандарты в работе МОК на Олимпиаде-2026

Владислав Гераскевич во время турнира. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк отреагировал на решение Международного олимпийского комитета по ситуации со "шлемом памяти" украинского скелетониста Владислава Гераскевича.

Украинский депутат с трибуны Верховной Рады раскритиковал МОК, а затем повторил свою позицию на странице в Instagram, сообщает портал Новини.LIVE.

Ранее МОК запретил Владиславу Гераскевичу выступать в экипировке с изображениями погибших украинских атлетов, среди которых были и дети. Позже Комитет пошел на частичный компромисс, разрешив спортсмену использовать на соревнованиях черную повязку или ленту без персонализации.

При этом украинская сторона продолжает указывать на противоречия в применении правил, напоминая о случаях, когда на Играх допускалась символика, формально подпадающая под запрет.

Заявление Беленюка. Фото: скриншот instagram.com/zhanbeleniuk/

Реакция Беленюка усилила резонанс

Ситуация получила дополнительное внимание на фоне заявлений о двойных стандартах МОК и предстоящей пресс-конференции с участием Гераскевича в Кортине-д’Ампеццо. Обсуждение вышло за рамки одного вида спорта и стало частью более широкой дискуссии о ценностях олимпийского движения и границах допустимого на Играх-2026.

"Черную повязку надо надевать. Надо надевать из-за смертельной болезни. Из-за смертельной болезни самого МОК", — написал Беленюк.

Напомним, ранее Владислава Гераскевича поддержал легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек.

Также известно, что многие призеры Олимпиады в Италии жалуются на плохое качество местных медалей.