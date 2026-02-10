Беленюк вказав на подвійні стандарти в роботі МОК на Олімпіаді-2026

Владислав Гераскевич під час турніру. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк відреагував на рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо ситуації зі "шоломом пам'яті" українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

Український депутат із трибуни Верховної Ради розкритикував МОК, а потім повторив свою позицію на сторінці в Instagram, повідомляє портал Новини.LIVE.

Раніше МОК заборонив Владиславу Гераскевичу виступати в екіпіровці із зображеннями загиблих українських атлетів, серед яких були і діти. Пізніше Комітет пішов на частковий компроміс, дозволивши спортсмену використовувати на змаганнях чорну пов'язку або стрічку без персоналізації.

При цьому українська сторона продовжує вказувати на протиріччя в застосуванні правил, нагадуючи про випадки, коли на Іграх допускалася символіка, що формально підпадає під заборону.

Заява Беленюка. Фото: скриншот instagram.com/zhanbeleniuk/

Реакція Беленюка посилила резонанс

Ситуація отримала додаткову увагу на тлі заяв про подвійні стандарти МОК і майбутньої пресконференції за участю Гераскевича в Кортіне-д'Ампеццо. Обговорення вийшло за рамки одного виду спорту і стало частиною ширшої дискусії про цінності олімпійського руху та межі допустимого на Іграх-2026.

"Чорну пов'язку треба надягати. Треба надягати через смертельну хворобу. Через смертельну хворобу самого МОК", — написав Беленюк.

Нагадаємо, раніше Владислава Гераскевича підтримав легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек.

Також відомо, що багато призерів Олімпіади в Італії скаржаться на погану якість місцевих медалей.

