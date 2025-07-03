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Нашли и сразу в рот — какие грибы можно есть в сыром виде

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 16:54
Какие грибы можно есть сырыми — ТОП-6 видов, полезные советы
Мужчина, который собирает грибы в лесу. Фото: Freepik

Обычно мы привыкли готовить грибы, которые собрали в лесу, но существуют такие виды, которые можно употреблять сразу сырыми. Узнайте, какие грибы в лесу разрешено есть в сыром виде и в то же время не бояться о том, что они могут навредить здоровью.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Грибы, которые можно есть в сыром виде

Рыжики

Эти грибы идеально подойдут тем, кто любит наслаждаться деликатесами из леса. Причем любые рыжики можно употреблять в сыром виде. Но перед этим их лучше протереть влажной тканью и немного посолить. Затем подождите пару часов, чтобы они пустили сок, и можете кушать.

Эти грибы являются абсолютно безопасными для здоровья и, более того, имеют в своем составе большое количество белка.

Рыжики
Три рыжика обыкновенных в поле. Фото: Pinterest

Шампиньоны

Эти грибы являются самыми популярными среди других, ведь их очень часто добавляют в различные блюда. Шампиньоны выращивают в контролируемых условиях, из-за чего они считаются абсолютно безопасными для здоровья людей, поэтому их можно смело есть в сыром виде.

Правда, на вкус эти грибы довольно интересные, поэтому подойдут только тем, кто любит такое.

Шампиньоны
Несколько шампиньонов в лесу. Фото: Pinterest

Трюфели

Многие люди, когда слышат слово "трюфели", считают, что это какой-то сладкий десерт или конфеты. Но на самом деле это обычные грибы, которые можно встретить в лесу. Специалисты говорят, что трюфели можно смело употреблять в сыром виде, но в маленьком количестве.

Эти грибы, хоть и не стоит есть в большом количестве, однако они вполне подходят как гастрономическая изюминка.

Трюфель
Выкапывание гриба трюфеля в лесу. Фото: Decorexpro

Белые грибы

Специалисты говорят, что белые грибы также можно есть в сыром виде, но только их молодые шапки и только тогда, когда вы уверены в их виде. Свежие белые грибы очень часто используют в салатах в элитных ресторанах.

Такие грибы имеют невероятно яркий запах, плотную текстуру и довольно благородный привкус.

Белые грибы
Белые грибы в лесу. Фото: Pinterest

Вешенки

Эти грибы можно найти в любом магазине круглый год, ведь они очень часто дополняют салаты или закуски. Вешенки имеют мясистую структуру и нейтральный вкус, благодаря чему они очень вкусно сочетаются с овощами и соусами.

В лесу можно найти устричную вешенку, которая имеет плотную структуру и насыщенный привкус.

Вешенки
Вешенки, которые растут на дереве в лесу. Фото: Pinterest

Лисички желтые

В состав этих популярных грибов входит много витаминов и биологически активных элементов. Желтые лисички можно употреблять в сыром виде, но очень осторожно, ведь даже после варки они хуже усваиваются, чем другие грибы.

Этот факт не делает лисички опасными для здоровья, но их надо есть в умеренном количестве.

Лисички желтые
Желтые лисички в лесу. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие малоизвестные грибы можно собирать в лесу.

Ранее мы рассказывали о том, какие уникальные грибы растут в украинских лесах.

Также мы сообщали о том, как можно отличить съедобные грибы от ядовитых.

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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