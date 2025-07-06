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Головна Дім Маловідомі, але смачні — які гриби варто збирати в лісі

Маловідомі, але смачні — які гриби варто збирати в лісі

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 16:54
Які гриби можна збирати в лісі — маловідомі, але смачні види, корисні поради
Чоловік з повним кошиком грибів у лісі. Фото: Freepik

Прогулюючись лісом, ми нерідко проходимо повз гриби, які насправді є дуже смачними. Якщо ви з тих, хто любить рано вранці йти до лісу за "знахідками", дізнайтеся, які гриби можна сміливо збирати у кошики і додавати до різних страв.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Маловідомі, але смачні гриби, які варто збирати в лісі

Луговик

Цей маловідомий гриб можна знайти на узліссях і галявинах, а ще він вміє ніби "оживати" після посухи. Луговик не гниє, він просто висихає, щоб після зволоження знову ожити. Він дуже смачний, схожий на смак горіха, який більше розкривається в сушеному вигляді.

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З цього гриба можна приготувати смачний суп або додати до страв як приправу, щоб урізноманітнити аромат.

Луговик
Кілька луговиків у лісі. Фото: Pinterest

Грабовик

Цей гриб дуже схожий на підберезник, але зазвичай його можна зустріти біля грабів, в’язів і тополь. М'якуш на зрізі спочатку стає рожевим, а згодом темніє, а його присмак нейтральний і ніжний, немов у звичайного підберезника.

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Грабовик дуже смачно смажити, сушити чи навіть заморожувати, і для цього його навіть не треба відварювати.

Грабовик
Два грабовика у лісі. Фото: Rawpixel

Часничник

Якщо ви любите пікантність, вам варто звернути увагу саме на цей гриб, адже його аромат схожий на запах часника. Цей маловідомий, але смачний гриб можна зустріти у мохах або підстилці хвойних лісів, тому звертайте увагу саме на ці місця.

І хоча фахівці не радять вживати часничник у свіжому вигляді, його можна використати як смачну спецію для маринадів і солінь.

Чесночник
Три часничника у лісі. Фото: Decorexpro

Парасолька червоніюча

Цей гриб зовні трохи схожий на мухомор, але його можна їсти, а його смак схожий на смак грибів і нагадує печериці. Фахівці кажуть, що парасолька червоніюча чудово підходить для того, щоб посмажити і насолодитися неймовірним смаком.

Але будьте уважні, адже його можна з легкістю переплутати з отруйним грибом Chlorophyllum molybdites, який дуже на нього схожий.

Зонтик краснеющий
Три парасольки червоніючої в лісі. Фото: Tomathouse

Нагадаємо, ми писали про те, де в Україні можна зібрати найсмачніші гриби. 

Раніше ми розповідали про те, як можна відрізнити їстівні гриби від отруйних. 

Також ми повідомляли про те, яким людям категорично не можна їсти гриби.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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