Які гриби можна збирати в лісі — маловідомі, але смачні види, корисні поради

Маловідомі, але смачні — які гриби варто збирати в лісі
Прогулюючись лісом, ми нерідко проходимо повз гриби, які насправді є дуже смачними. Якщо ви з тих, хто любить рано вранці йти до лісу за "знахідками", дізнайтеся, які гриби можна сміливо збирати у кошики і додавати до різних страв.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Маловідомі, але смачні гриби, які варто збирати в лісі
Луговик
Цей маловідомий гриб можна знайти на узліссях і галявинах, а ще він вміє ніби "оживати" після посухи. Луговик не гниє, він просто висихає, щоб після зволоження знову ожити. Він дуже смачний, схожий на смак горіха, який більше розкривається в сушеному вигляді.
З цього гриба можна приготувати смачний суп або додати до страв як приправу, щоб урізноманітнити аромат.
Грабовик
Цей гриб дуже схожий на підберезник, але зазвичай його можна зустріти біля грабів, в’язів і тополь. М'якуш на зрізі спочатку стає рожевим, а згодом темніє, а його присмак нейтральний і ніжний, немов у звичайного підберезника.
Грабовик дуже смачно смажити, сушити чи навіть заморожувати, і для цього його навіть не треба відварювати.
Часничник
Якщо ви любите пікантність, вам варто звернути увагу саме на цей гриб, адже його аромат схожий на запах часника. Цей маловідомий, але смачний гриб можна зустріти у мохах або підстилці хвойних лісів, тому звертайте увагу саме на ці місця.
І хоча фахівці не радять вживати часничник у свіжому вигляді, його можна використати як смачну спецію для маринадів і солінь.
Парасолька червоніюча
Цей гриб зовні трохи схожий на мухомор, але його можна їсти, а його смак схожий на смак грибів і нагадує печериці. Фахівці кажуть, що парасолька червоніюча чудово підходить для того, щоб посмажити і насолодитися неймовірним смаком.
Але будьте уважні, адже його можна з легкістю переплутати з отруйним грибом Chlorophyllum molybdites, який дуже на нього схожий.
Нагадаємо, ми писали про те, де в Україні можна зібрати найсмачніші гриби.
Раніше ми розповідали про те, як можна відрізнити їстівні гриби від отруйних.
Також ми повідомляли про те, яким людям категорично не можна їсти гриби.
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