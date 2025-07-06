Какие грибы можно собирать в лесу — малоизвестные, но вкусные виды, полезные советы

Мужчина с полной корзиной грибов в лесу. Фото: Freepik

Прогуливаясь по лесу, мы нередко проходим мимо грибов, которые, на самом деле, очень вкусные. Если вы из тех, кто любит рано утром идти в лес за "находками", узнайте, какие грибы можно смело собирать в корзины и добавлять в различные блюда.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Луговик

Этот малоизвестный гриб можно найти на опушках лесов и полянах, а еще он умеет как бы "оживать" после засухи. Луговик не гниет, он просто высыхает, чтобы после увлажнения снова ожить. Он очень вкусный, похож на вкус ореха, который больше раскрывается в сушеном виде.

Из этого гриба можно приготовить вкусный суп или добавить к блюдам как приправу, чтобы разнообразить аромат.

Несколько луговиков в лесу. Фото: Pinterest

Грабовик

Этот гриб очень похож на подберезовик, но обычно его можно встретить возле грабов, вязов и тополей. Мякоть на срезе сначала становится розовой, а со временем темнеет, а его привкус нейтральный и нежный, словно у обычного подберезовика.

Грабовик очень вкусно жарить, сушить или даже замораживать, и для этого его даже не надо сначала отваривать.

Два грабовика в лесу. Фото: Rawpixel

Чесночница

Если вы любите пикантность, вам стоит обратить внимание именно на этот гриб, ведь его аромат похож на запах чеснока. Этот малоизвестный, но вкусный гриб можно встретить во мхах или подстилке хвойных лесов, поэтому обращайте внимание именно на эти места.

И хотя специалисты не советуют употреблять чесночник в свежем виде, его можно использовать как вкусную специю для маринадов и солений.

Три чесночника в лесу. Фото: Decorexpro

Зонтик краснеющий

Этот гриб внешне немного похож на мухомор, но его можно есть, а его вкус похож на вкус грибов и напоминает шампиньоны. Специалисты говорят, что зонтик краснеющий прекрасно подходит для того, чтобы пожарить и насладиться невероятным вкусом.

Но будьте внимательны, ведь его можно с легкостью перепутать с ядовитым грибом Chlorophyllum molybdites, который очень на него похож.

Три зонтика краснеющих в лесу. Фото: Tomathouse

Напомним, мы писали о том, где в Украине можно собрать самые вкусные грибы.

Ранее мы рассказывали о том, как можно отличить съедобные грибы от ядовитых.

Также мы сообщали о том, каким людям категорически нельзя есть грибы.