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Головна Дім Коштують як золото — які унікальні гриби ростуть в Україні

Коштують як золото — які унікальні гриби ростуть в Україні

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 03:13
Найдорожчі гриби ростуть в Україні — як називаються та чи можна виростити на дачі
Збирає гриби сморчки у лісі. Фото: google.com

Гриби — популярний в Україні продукт, який грибники обожнюють збирати восени та навесні. У нас росте чимало смачних та цінних видів, але один з них дійсно на вагу золота. Він вважається одним з найдорожчих у світі, а за першість змагається з трюфелем. Адже попри свій непривабливий вигляд має вишуканий смак та яскравий аромат.

Який саме гриб, що росте в Україні,  входять до списку найдорожчих у світі, де його шукати та чи можна вирощувати самостійно, розповідає Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Характерник".

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Які найдорожчі гриби ростуть в Україні

Мова йде про сморчки — весняні гриби, які вважаються умовно їстівними, але дуже цінуються шеф-кухарями в усьому світі. У кулінарії сморчки розкривають свій аромат під час смаження, тушкування або приготування соусів. У свіжому вигляді їхня ціна на європейських ринках може сягати до 200 євро за кг, а у сушеному вигляді — ще дорожча.

Сморчки мають порожнисту ніжку і капелюшок із характерними "віконцями". Через складну форму часто накопичують у собі дрібні частинки ґрунту, тому їх ретельно очищають перед приготуванням.

 

Які найдорожчі гриби ростуть в Україні
Лісові сморчки у тарілці. Фото: pixabay.com

Коли і де шукати сморчки в Україні

Сезон сморчків в Україні триває з середини квітня до кінця травня. Найкраще шукати їх:

  • на узліссях листяних лісів;
  • у вологих ярах і низинах;
  • після дощів — особливо у прогрітих сонцем місцях;
  • на згарищах — місцях, де нещодавно була лісова пожежа.

Гриби з'являються раптово й швидко зникають, тому важливо відстежувати погодні умови — дощі, потепління, вологість повітря.

 

Коли і де шукати сморчки в Україні
Сморчок у лісі. Фото: flickr.com

Як відрізнити сморчки від отруйних двійників

Головна небезпека — строчки. Це зовні схожі гриби, які є отруйними. Основна відмінність — структура капелюшка. У сморчків капелюшок з тонкими "стінками" і не зростається з ніжкою. А у строчків капелюшок "мозковатий" і з'єднаний із ніжкою. Тому перед збором варто уважно вивчити фото обох видів або звернутися до досвідченого грибника.

 

Як відрізнити сморчки від отруйних двійників
Сморчки в руках. Фото: istockphoto.com

Чи можна виростити сморчки на дачі

Попри те, що це лісовий гриб, його можна спробувати виростити у себе на дачі. Але сморчок вимагає особливих умов:

  • вологий, багатий на гумус ґрунт;
  • півтінь — найкраще під плодовими деревами;
  • наявність органіки, зокрема гілок, опалого листя, тирси;

Міцелій можна замовити у спеціалізованих грибних фермах або агромагазинах.

Успіх вирощування залежить від дотримання мікроклімату, регулярного зволоження та терпіння — перші плоди можуть з'явитися лише на другий рік.

Раніше ми писали, як відрізнити їстівний гриб від отруйного.

Нагадаємо, також ми розповідали, чим корисні гриби лисички для здоров'я і як впливають на організм.

Україна вирощування гриби ліс ціна продукт
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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