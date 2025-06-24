Найдорожчі гриби ростуть в Україні — як називаються та чи можна виростити на дачі

Коштують як золото — які унікальні гриби ростуть в Україні
Гриби — популярний в Україні продукт, який грибники обожнюють збирати восени та навесні. У нас росте чимало смачних та цінних видів, але один з них дійсно на вагу золота. Він вважається одним з найдорожчих у світі, а за першість змагається з трюфелем. Адже попри свій непривабливий вигляд має вишуканий смак та яскравий аромат.
Який саме гриб, що росте в Україні, входять до списку найдорожчих у світі, де його шукати та чи можна вирощувати самостійно, розповідає Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Характерник".
Які найдорожчі гриби ростуть в Україні
Мова йде про сморчки — весняні гриби, які вважаються умовно їстівними, але дуже цінуються шеф-кухарями в усьому світі. У кулінарії сморчки розкривають свій аромат під час смаження, тушкування або приготування соусів. У свіжому вигляді їхня ціна на європейських ринках може сягати до 200 євро за кг, а у сушеному вигляді — ще дорожча.
Сморчки мають порожнисту ніжку і капелюшок із характерними "віконцями". Через складну форму часто накопичують у собі дрібні частинки ґрунту, тому їх ретельно очищають перед приготуванням.
Коли і де шукати сморчки в Україні
Сезон сморчків в Україні триває з середини квітня до кінця травня. Найкраще шукати їх:
- на узліссях листяних лісів;
- у вологих ярах і низинах;
- після дощів — особливо у прогрітих сонцем місцях;
- на згарищах — місцях, де нещодавно була лісова пожежа.
Гриби з'являються раптово й швидко зникають, тому важливо відстежувати погодні умови — дощі, потепління, вологість повітря.
Як відрізнити сморчки від отруйних двійників
Головна небезпека — строчки. Це зовні схожі гриби, які є отруйними. Основна відмінність — структура капелюшка. У сморчків капелюшок з тонкими "стінками" і не зростається з ніжкою. А у строчків капелюшок "мозковатий" і з'єднаний із ніжкою. Тому перед збором варто уважно вивчити фото обох видів або звернутися до досвідченого грибника.
Чи можна виростити сморчки на дачі
Попри те, що це лісовий гриб, його можна спробувати виростити у себе на дачі. Але сморчок вимагає особливих умов:
- вологий, багатий на гумус ґрунт;
- півтінь — найкраще під плодовими деревами;
- наявність органіки, зокрема гілок, опалого листя, тирси;
Міцелій можна замовити у спеціалізованих грибних фермах або агромагазинах.
Успіх вирощування залежить від дотримання мікроклімату, регулярного зволоження та терпіння — перші плоди можуть з'явитися лише на другий рік.
Раніше ми писали, як відрізнити їстівний гриб від отруйного.
Нагадаємо, також ми розповідали, чим корисні гриби лисички для здоров'я і як впливають на організм.
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