Самые дорогие грибы растут в Украине — как называются и можно ли вырастить на даче

Стоят как золото — какие уникальные грибы растут в Украине
Грибы — популярный в Украине продукт, который грибники обожают собирать осенью и весной. У нас растет немало вкусных и ценных видов, но один из них действительно на вес золота. Он считается одним из самых дорогих в мире, а за первенство соревнуется с трюфелем. Ведь несмотря на свой непривлекательный вид имеет изысканный вкус и яркий аромат.
Какой именно гриб, растущий в Украине, входит в список самых дорогих в мире, где его искать и можно ли выращивать самостоятельно, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Характерник".
Какие самые дорогие грибы растут в Украине
Речь идет о сморчках — весенних грибах, которые считаются условно съедобными, но очень ценятся шеф-поварами во всем мире. В кулинарии сморчки раскрывают свой аромат во время жарки, тушения или приготовления соусов. В свежем виде их цена на европейских рынках может достигать до 200 евро за кг, а в сушеном виде — еще дороже.
Сморчки имеют полую ножку и шляпку с характерными "окошками". Из-за сложной формы часто накапливают в себе мелкие частицы почвы, поэтому их тщательно очищают перед приготовлением.
Когда и где искать сморчки в Украине
Сезон сморчков в Украине длится с середины апреля до конца мая. Лучше всего искать их:
- на опушках лиственных лесов;
- во влажных оврагах и низинах;
- после дождей — особенно в прогретых солнцем местах;
- на пожарищах — местах, где недавно был лесной пожар.
Грибы появляются внезапно и быстро исчезают, поэтому важно отслеживать погодные условия — дожди, потепление, влажность воздуха.
Как отличить сморчки от ядовитых двойников
Главная опасность — строчки. Это внешне похожие грибы, которые являются ядовитыми. Основное отличие — структура шляпки. У сморчков шляпка с тонкими "стенками" и не срастается с ножкой. А у строчков шляпка "мозговитая" и соединена с ножкой. Поэтому перед сбором стоит внимательно изучить фото обоих видов или обратиться к опытному грибнику.
Можно ли вырастить сморчки на даче
Несмотря на то, что это лесной гриб, его можно попробовать вырастить у себя на даче. Но сморчок требует особых условий:
- влажная, богатая гумусом почва;
- полутень — лучше всего под плодовыми деревьями;
- наличие органики, в частности веток, опавших листьев, опилок.
Мицелий можно заказать в специализированных грибных фермах или агромагазинах.
Успех выращивания зависит от соблюдения микроклимата, регулярного увлажнения и терпения — первые плоды могут появиться только на второй год.
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