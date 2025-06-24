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Стоят как золото — какие уникальные грибы растут в Украине

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 03:13
Самые дорогие грибы растут в Украине — как называются и можно ли вырастить на даче
Собирает грибы сморчки в лесу. Фото: google.com

Грибы — популярный в Украине продукт, который грибники обожают собирать осенью и весной. У нас растет немало вкусных и ценных видов, но один из них действительно на вес золота. Он считается одним из самых дорогих в мире, а за первенство соревнуется с трюфелем. Ведь несмотря на свой непривлекательный вид имеет изысканный вкус и яркий аромат.

Какой именно гриб, растущий в Украине, входит в список самых дорогих в мире, где его искать и можно ли выращивать самостоятельно, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Характерник".

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Какие самые дорогие грибы растут в Украине

Речь идет о сморчках — весенних грибах, которые считаются условно съедобными, но очень ценятся шеф-поварами во всем мире. В кулинарии сморчки раскрывают свой аромат во время жарки, тушения или приготовления соусов. В свежем виде их цена на европейских рынках может достигать до 200 евро за кг, а в сушеном виде — еще дороже.

Сморчки имеют полую ножку и шляпку с характерными "окошками". Из-за сложной формы часто накапливают в себе мелкие частицы почвы, поэтому их тщательно очищают перед приготовлением.

 

Які найдорожчі гриби ростуть в Україні
Лесные сморчки в тарелке. Фото: pixabay.com

Когда и где искать сморчки в Украине

Сезон сморчков в Украине длится с середины апреля до конца мая. Лучше всего искать их:

  • на опушках лиственных лесов;
  • во влажных оврагах и низинах;
  • после дождей — особенно в прогретых солнцем местах;
  • на пожарищах — местах, где недавно был лесной пожар.

Грибы появляются внезапно и быстро исчезают, поэтому важно отслеживать погодные условия — дожди, потепление, влажность воздуха.

 

Коли і де шукати сморчки в Україні
Сморчок в лесу. Фото: flickr.com

Как отличить сморчки от ядовитых двойников

Главная опасность — строчки. Это внешне похожие грибы, которые являются ядовитыми. Основное отличие — структура шляпки. У сморчков шляпка с тонкими "стенками" и не срастается с ножкой. А у строчков шляпка "мозговитая" и соединена с ножкой. Поэтому перед сбором стоит внимательно изучить фото обоих видов или обратиться к опытному грибнику.

 

Як відрізнити сморчки від отруйних двійників
Сморчки в руках. фото: istockphoto.com

Можно ли вырастить сморчки на даче

Несмотря на то, что это лесной гриб, его можно попробовать вырастить у себя на даче. Но сморчок требует особых условий:

  • влажная, богатая гумусом почва;
  • полутень — лучше всего под плодовыми деревьями;
  • наличие органики, в частности веток, опавших листьев, опилок.

Мицелий можно заказать в специализированных грибных фермах или агромагазинах.

Успех выращивания зависит от соблюдения микроклимата, регулярного увлажнения и терпения — первые плоды могут появиться только на второй год.

Ранее мы писали, как отличить съедобный гриб от ядовитого.

Напомним, также мы рассказывали, чем полезны грибы лисички для здоровья и как влияют на организм.

Украина выращивание грибы лес цена продукт
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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