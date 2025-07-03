Які гриби можна їсти сирими — ТОП-6 видів, корисні поради

Знайшли й одразу до рота — які гриби можна їсти в сирому вигляді
Зазвичай ми звикли готувати гриби, які зібрали в лісі, але існують такі види, які можна вживати одразу сирими. Дізнайтеся, які гриби в лісі дозволено їсти в сирому вигляді і водночас не боятися про те, що вони можуть нашкодити здоров’ю.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Гриби, які можна їсти в сирому вигляді
Рижики
Ці гриби ідеально підійдуть тим, хто любить насолоджуватися делікатесами з лісу. Причому, будь-які рижики можна вживати в сирому вигляді. Але перед цим їх краще протерти вологою тканиною і трохи посолити. Потім почекайте пару годин, щоб вони пустили сік, і можете їсти.
Ці гриби є абсолютно безпечними для здоров’я і, ба більше, мають у своєму складі велику кількість білка.
Печериці
Ці гриби є найпопулярнішими серед інших, адже їх дуже часто додають до різних страв. Печериці вирощують у контрольованих умовах, через що вони вважаються абсолютно безпечними для здоров’я людей, тому їх можна сміливо їсти в сирому вигляді.
Правда, на смак ці гриби доволі цікаві, тому підійдуть лише тим, хто любить таке.
Трюфелі
Багато людей, коли чують слово "трюфелі", вважають, що це якийсь солодкий десерт чи цукерки. Але насправді це звичайні гриби, які можна зустріти в лісі. Фахівці кажуть, що трюфелі можна сміливо вживати в сирому вигляді, але в маленькій кількості.
Ці гриби, хоч і не варто їсти у великій кількості, проте, вони цілком підходять як гастрономічна родзинка.
Білі гриби
Фахівці кажуть, що білі гриби також можна їсти в сирому вигляді, але тільки їхні молоді шапки і тільки тоді, коли ви впевнені в їхньому вигляді. Свіжі білі гриби дуже часто використовують в салатах в елітних ресторанах.
Такі гриби мають неймовірно яскравий запах, щільну текстуру і доволі шляхетний присмак.
Гливи
Ці гриби можна знайти в будь-якому магазині цілий рік, адже вони дуже часто доповнюють салати чи закуски. Гливи мають м’ясисту структуру і нейтральний смак, завдяки чому вони дуже смачно поєднуються з овочами і соусами.
У лісі можна знайти устричну гливу, яка має щільну структуру і насичений присмак.
Лисички жовті
До складу цих популярних грибів входить багато вітамінів і біологічно активних елементів. Жовті лисички можна вживати у сирому вигляді, але дуже обережно, адже навіть після варіння вони гірше засвоюються, ніж інші гриби.
Цей факт не робить лисички небезпечними для здоров’я, але їх треба їсти в помірній кількості.
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