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Головна Дім Знайшли й одразу до рота — які гриби можна їсти в сирому вигляді

Знайшли й одразу до рота — які гриби можна їсти в сирому вигляді

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 16:54
Які гриби можна їсти сирими — ТОП-6 видів, корисні поради
Чоловік, який збирає гриби в лісі. Фото: Freepik

Зазвичай ми звикли готувати гриби, які зібрали в лісі, але існують такі види, які можна вживати одразу сирими. Дізнайтеся, які гриби в лісі дозволено їсти в сирому вигляді і водночас не боятися про те, що вони можуть нашкодити здоров’ю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Гриби, які можна їсти в сирому вигляді

Рижики

Ці гриби ідеально підійдуть тим, хто любить насолоджуватися делікатесами з лісу. Причому, будь-які рижики можна вживати в сирому вигляді. Але перед цим їх краще протерти вологою тканиною і трохи посолити. Потім почекайте пару годин, щоб вони пустили сік, і можете їсти.

Ці гриби  є абсолютно безпечними для здоров’я і, ба більше, мають у своєму складі велику кількість білка.

Рыжики
Три рижика звичайних у полі. Фото: Pinterest

Печериці

Ці гриби є найпопулярнішими серед інших, адже їх дуже часто додають до різних страв. Печериці вирощують у контрольованих умовах, через що вони вважаються абсолютно безпечними для здоров’я людей, тому їх можна сміливо їсти в сирому вигляді.

Правда, на смак ці гриби доволі цікаві, тому підійдуть лише тим, хто любить таке.

Шампиньоны
Кілька печериць у лісі. Фото: Pinterest

Трюфелі 

Багато людей, коли чують слово "трюфелі", вважають, що це якийсь солодкий десерт чи цукерки. Але насправді це звичайні гриби, які можна зустріти в лісі. Фахівці кажуть, що трюфелі можна сміливо вживати в сирому вигляді, але в маленькій кількості.

Ці гриби, хоч і не варто їсти у великій кількості, проте, вони цілком підходять як гастрономічна родзинка.

Трюфель
Викопування гриба трюфеля в лісі. Фото: Decorexpro

Білі гриби

Фахівці кажуть, що білі гриби також можна їсти в сирому вигляді, але тільки їхні молоді шапки і тільки тоді, коли ви впевнені в їхньому вигляді. Свіжі білі гриби дуже часто використовують в салатах в елітних ресторанах.

Такі гриби мають неймовірно яскравий запах, щільну текстуру і доволі шляхетний присмак.

Белые грибы
Білі гриби в лісі. Фото: Pinterest

Гливи 

Ці гриби можна знайти в будь-якому магазині цілий рік, адже вони дуже часто доповнюють салати чи закуски. Гливи мають м’ясисту структуру і нейтральний смак, завдяки чому вони дуже смачно поєднуються з овочами і соусами.

У лісі можна знайти устричну гливу, яка має щільну структуру і насичений присмак.

Вешенки
Гливи, які ростуть на дереві в лісі. Фото: Pinterest

Лисички жовті

До складу цих популярних грибів входить багато вітамінів і біологічно активних елементів. Жовті лисички можна вживати у сирому вигляді, але дуже обережно, адже навіть після варіння вони гірше засвоюються, ніж інші гриби.

Цей факт не робить лисички небезпечними для здоров’я, але їх треба їсти в помірній кількості.

Лисички желтые
Жовті лисички в лісі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які маловідомі гриби можна збирати в лісі. 

Раніше ми розповідали про те, які унікальні гриби ростуть в українських лісах. 

Також ми повідомляли про те, як можна відрізнити їстівні гриби від отруйних.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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