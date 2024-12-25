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Съедобные игрушки на елку, когда надоели простые украшения

25 декабря 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как сделать красивые съедобные игрушки на елку на Новый год 2025 — простые рецепты
Человек, который украшает елку едой. Фото: Aktuality
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы уже не хотите вешать на новогоднюю елку обычные игрушки, подумайте о том, чтобы разбавить их съедобными. Мы рассказываем, как можно быстро и просто приготовить вкусные новогодние игрушки, чтобы потом ими украсить свое праздничное дерево.

Новини.LIVE делится рецептами съедобных игрушек на елку.

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Как приготовить съедобные новогодние игрушки на елку

Украшения в виде сердца

Чтобы приготовить вкусные игрушки в форме сердца, чтобы потом ими украсить елку, вам нужно взять такие простые ингредиенты, как:

  • Белый шоколад — 100 грамм
  • Конфеты "тростинка" — шесть-десять штук
  • Лента
  • Деревянная или пластиковая доска
  • Жиронепроницаемая бумага

Для приготовления этого украшения возьмите доску, положив на нее бумагу, которая не пропускает жир, а затем закрепите ее лентой. Затем возьмите белый шоколад и поломайте его на маленькие кусочки, положив в какую-нибудь емкость, после чего поместите это в микроволновку, иногда помешивая.

Как только шоколад растает, уберите его в сторону, чтобы он немного остыл. Затем переходите к конфетам — положите их на смазанную бумагу в виде сердца, отрежьте немного ленты и завяжите петлю. Разместите ленту сверху сердца.

Когда шоколад остыл, вылейте его в центр сердца и распределите так, чтобы он был ровной формы. Напоследок обязательно закройте шоколадом конец ленты так, чтобы она закрепилась. И вуаля! Ваше новогоднее украшение готово!

Сердце
Съедобное сердце на новогоднюю елку. Фото: Good to Know

Рожки со сладостями внутри

Чтобы приготовить вкусные рожки на елку, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Рожки мороженого — шесть толстых штук
  • Молочный шоколад — 50 грамм
  • Сахарная посыпка
  • Сладости на ваш вкус
  • Толстая лента или шнурок
  • Длинная металлическая или деревянная шпажка
  • Жиронепроницаемая бумага

Для приготовления рожков растопите молочный шоколад в микроволновке, время от времени помешивая его, после чего оставьте остыть. Затем возьмите шпажку и проколите ею отверстия в рожках для ленты. После этого обмакните концы рожка в растопленный шоколад, а затем — в посыпку.

Положите кусок бумаги, не пропускающий жир, и поместите в холодильник для охлаждения. Проденьте ленту через каждое отверстие в рожках, а чтобы его закрепить, сделайте маленький узелок. Остается только наполнить ваш рожок какими-то сладостями.

Рожки
Съедобные рожки на новогодней елке. Фото: Substack

Напомним, мы писали о том, как перевозить елку так, чтобы не навредить автомобилю.

Раньше мы рассказывали о том, какими игрушками можно украсить новогоднюю елку в 2025 году на удачу.

Также мы сообщали о том, как надолго сохранить новогоднюю елку в свежем виде.

Новый год Елка новогодняя елка украшения Новый год 2025

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