Как сделать красивые съедобные игрушки на елку на Новый год 2025 — простые рецепты

Человек, который украшает елку едой. Фото: Aktuality

Если вы уже не хотите вешать на новогоднюю елку обычные игрушки, подумайте о том, чтобы разбавить их съедобными. Мы рассказываем, как можно быстро и просто приготовить вкусные новогодние игрушки, чтобы потом ими украсить свое праздничное дерево.

Новини.LIVE делится рецептами съедобных игрушек на елку.

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Украшения в виде сердца

Чтобы приготовить вкусные игрушки в форме сердца, чтобы потом ими украсить елку, вам нужно взять такие простые ингредиенты, как:

Белый шоколад — 100 грамм

Конфеты "тростинка" — шесть-десять штук

Лента

Деревянная или пластиковая доска

Жиронепроницаемая бумага

Для приготовления этого украшения возьмите доску, положив на нее бумагу, которая не пропускает жир, а затем закрепите ее лентой. Затем возьмите белый шоколад и поломайте его на маленькие кусочки, положив в какую-нибудь емкость, после чего поместите это в микроволновку, иногда помешивая.

Как только шоколад растает, уберите его в сторону, чтобы он немного остыл. Затем переходите к конфетам — положите их на смазанную бумагу в виде сердца, отрежьте немного ленты и завяжите петлю. Разместите ленту сверху сердца.

Когда шоколад остыл, вылейте его в центр сердца и распределите так, чтобы он был ровной формы. Напоследок обязательно закройте шоколадом конец ленты так, чтобы она закрепилась. И вуаля! Ваше новогоднее украшение готово!

Съедобное сердце на новогоднюю елку. Фото: Good to Know

Рожки со сладостями внутри

Чтобы приготовить вкусные рожки на елку, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Рожки мороженого — шесть толстых штук

Молочный шоколад — 50 грамм

Сахарная посыпка

Сладости на ваш вкус

Толстая лента или шнурок

Длинная металлическая или деревянная шпажка

Жиронепроницаемая бумага

Для приготовления рожков растопите молочный шоколад в микроволновке, время от времени помешивая его, после чего оставьте остыть. Затем возьмите шпажку и проколите ею отверстия в рожках для ленты. После этого обмакните концы рожка в растопленный шоколад, а затем — в посыпку.

Положите кусок бумаги, не пропускающий жир, и поместите в холодильник для охлаждения. Проденьте ленту через каждое отверстие в рожках, а чтобы его закрепить, сделайте маленький узелок. Остается только наполнить ваш рожок какими-то сладостями.

Съедобные рожки на новогодней елке. Фото: Substack

Напомним, мы писали о том, как перевозить елку так, чтобы не навредить автомобилю.

Раньше мы рассказывали о том, какими игрушками можно украсить новогоднюю елку в 2025 году на удачу.

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