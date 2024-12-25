Как сделать красивые съедобные игрушки на елку на Новый год 2025 — простые рецепты

Съедобные игрушки на елку, когда надоели простые украшения
Если вы уже не хотите вешать на новогоднюю елку обычные игрушки, подумайте о том, чтобы разбавить их съедобными. Мы рассказываем, как можно быстро и просто приготовить вкусные новогодние игрушки, чтобы потом ими украсить свое праздничное дерево.
Новини.LIVE делится рецептами съедобных игрушек на елку.
Как приготовить съедобные новогодние игрушки на елку
Украшения в виде сердца
Чтобы приготовить вкусные игрушки в форме сердца, чтобы потом ими украсить елку, вам нужно взять такие простые ингредиенты, как:
- Белый шоколад — 100 грамм
- Конфеты "тростинка" — шесть-десять штук
- Лента
- Деревянная или пластиковая доска
- Жиронепроницаемая бумага
Для приготовления этого украшения возьмите доску, положив на нее бумагу, которая не пропускает жир, а затем закрепите ее лентой. Затем возьмите белый шоколад и поломайте его на маленькие кусочки, положив в какую-нибудь емкость, после чего поместите это в микроволновку, иногда помешивая.
Как только шоколад растает, уберите его в сторону, чтобы он немного остыл. Затем переходите к конфетам — положите их на смазанную бумагу в виде сердца, отрежьте немного ленты и завяжите петлю. Разместите ленту сверху сердца.
Когда шоколад остыл, вылейте его в центр сердца и распределите так, чтобы он был ровной формы. Напоследок обязательно закройте шоколадом конец ленты так, чтобы она закрепилась. И вуаля! Ваше новогоднее украшение готово!
Рожки со сладостями внутри
Чтобы приготовить вкусные рожки на елку, вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Рожки мороженого — шесть толстых штук
- Молочный шоколад — 50 грамм
- Сахарная посыпка
- Сладости на ваш вкус
- Толстая лента или шнурок
- Длинная металлическая или деревянная шпажка
- Жиронепроницаемая бумага
Для приготовления рожков растопите молочный шоколад в микроволновке, время от времени помешивая его, после чего оставьте остыть. Затем возьмите шпажку и проколите ею отверстия в рожках для ленты. После этого обмакните концы рожка в растопленный шоколад, а затем — в посыпку.
Положите кусок бумаги, не пропускающий жир, и поместите в холодильник для охлаждения. Проденьте ленту через каждое отверстие в рожках, а чтобы его закрепить, сделайте маленький узелок. Остается только наполнить ваш рожок какими-то сладостями.
Напомним, мы писали о том, как перевозить елку так, чтобы не навредить автомобилю.
Раньше мы рассказывали о том, какими игрушками можно украсить новогоднюю елку в 2025 году на удачу.
Также мы сообщали о том, как надолго сохранить новогоднюю елку в свежем виде.
Читайте Новини.LIVE!