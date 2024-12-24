Як вберегти новорічну ялинку від осипання — дієві поради

Догляд за новорічною ялинкою — поради, щоб вона не обсипалась
Багато хто з українців планує встановити в оселі новорічну ялинку. Дехто це вже зробив, ба більше — ще й прикрасив. Інші ж відкладають дійство ближче до Нового Року. Втім більшість з них об’єднує одне — аби зелена красуня простояла якомога довше.
Новини.LIVE зібрав в мережі поради за доглядом за ялинкою, аби вона якомога довше не осипалась та була свіжою.
Як вберегти новорічну ялинку від осипання
Одна з важливих порад — при покупці ялинки не варто одразу заносити її до оселі. Через перепад температур дерево скине голки та втратить колір набагато швидше. То ж спершу залиште ялинку на декілька годин у підвалі, в коридорі, на балконі чи у дворі.
Зазвичай, ялинка починає потроху скидати хвою вже на 10-й день у приміщенні. Сосна та ялиця тримаються трохи довше — до 18 днів. За традицією, багато хто ставить ялинку в кут, біля батареї. Краще цього не робити. Найкраще вона зберігається у приміщенні за температури не вище 20-22 градусів тепла.
Щоб ялинка знову ж таки не нагрівалася, не варто прикрашати її звичайними гірляндами — ліхтариками, краще використовувати світлодіодні.
Ялинка (або ж сосна, ялиця) простоїть довше, якщо поставити її у пісок, який потрібно періодично поливати. Замінити пісок можна гравієм або звичайною землею. Перед встановленням обріжте стовбур на 2,5-3 см. Так дерево краще вбиратиме вологу із підставки.
Саме на воду треба звернути окрему увагу. Авжеж, поливати новорічну красуню можна і водопровідною водою. Втім, значно ефективніше, якщо використовувати очищену і додавати різні суміші. Одна з найпопулярніших варіацій "коктейлю для ялинки": розчинити в трьох літрах води половину столової ложки заздалегідь подрібненої крейди плюс по п’ять грамів желатину та лимонної кислоти.
Значно довше ялинка простоїть, якщо у воду додати будь-яку спеціалізовану підгодівлю для хвойників в дозуванні згідно з вказівками виробника.
Нагадаємо, раніше ми писали, чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу. Також ми розповідали, що шоувумен Маша Єфросиніна показала, як із сином прикрасила новорічну ялинку.
Читайте Новини.LIVE!