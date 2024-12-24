Як вберегти новорічну ялинку від осипання — дієві поради

Жінка з собакою прикрашають новорічну ялинку. Фото: Pexels

Багато хто з українців планує встановити в оселі новорічну ялинку. Дехто це вже зробив, ба більше — ще й прикрасив. Інші ж відкладають дійство ближче до Нового Року. Втім більшість з них об’єднує одне — аби зелена красуня простояла якомога довше.

Новини.LIVE зібрав в мережі поради за доглядом за ялинкою, аби вона якомога довше не осипалась та була свіжою.

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Одна з важливих порад — при покупці ялинки не варто одразу заносити її до оселі. Через перепад температур дерево скине голки та втратить колір набагато швидше. То ж спершу залиште ялинку на декілька годин у підвалі, в коридорі, на балконі чи у дворі.

Зазвичай, ялинка починає потроху скидати хвою вже на 10-й день у приміщенні. Сосна та ялиця тримаються трохи довше — до 18 днів. За традицією, багато хто ставить ялинку в кут, біля батареї. Краще цього не робити. Найкраще вона зберігається у приміщенні за температури не вище 20-22 градусів тепла.

Новорічна ялинка. Фото: Pexels

Щоб ялинка знову ж таки не нагрівалася, не варто прикрашати її звичайними гірляндами — ліхтариками, краще використовувати світлодіодні.

Ялинка (або ж сосна, ялиця) простоїть довше, якщо поставити її у пісок, який потрібно періодично поливати. Замінити пісок можна гравієм або звичайною землею. Перед встановленням обріжте стовбур на 2,5-3 см. Так дерево краще вбиратиме вологу із підставки.

Саме на воду треба звернути окрему увагу. Авжеж, поливати новорічну красуню можна і водопровідною водою. Втім, значно ефективніше, якщо використовувати очищену і додавати різні суміші. Одна з найпопулярніших варіацій "коктейлю для ялинки": розчинити в трьох літрах води половину столової ложки заздалегідь подрібненої крейди плюс по п’ять грамів желатину та лимонної кислоти.

Значно довше ялинка простоїть, якщо у воду додати будь-яку спеціалізовану підгодівлю для хвойників в дозуванні згідно з вказівками виробника.

Людина фотографує ялинку. Фото: PexelsCaption

Нагадаємо, раніше ми писали, чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу. Також ми розповідали, що шоувумен Маша Єфросиніна показала, як із сином прикрасила новорічну ялинку.