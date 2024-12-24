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Уход за новогодней елкой — советы, чтобы она не осыпалась

24 декабря 2024 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как уберечь новогоднюю елку от осыпания — действенные советы
Женщина с собакой украшают елку. Фото: Pexels
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Многие украинцы планируют установить в доме новогоднюю елку. Кое-кто это уже сделал, даже больше — украсил. Другие же откладывают действо поближе к Новому Году. Впрочем, большинство из них объединяет одно — чтобы зеленая красавица простояла как можно дольше.

Новини.LIVE собрал в сети советы по уходу за елкой, чтобы она как можно дольше не осыпалась и была свежей.

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Как уберечь новогоднюю елку от осыпания

Один из важных советов — при покупке елки не стоит сразу заносить ее в дом. Из-за перепада температур дерево сбросит иглы и потеряет цвет гораздо быстрее. Сначала оставьте елку на несколько часов в подвале, в коридоре, на балконе или во дворе.

Как правило, елка начинает понемногу сбрасывать хвою уже на 10-й день в помещении. Сосна и пихта держатся чуть дольше — до 18 дней. По традиции, многие ставят елку в угол, у батареи. Лучше этого не делать. Лучше всего она хранится в помещении при температуре не выше 20-22 градусов тепла.

Новогодняя елка
Рождественская елка. Фото: Pexels

Чтобы елка опять же не нагревалась, не стоит украшать ее обычными гирляндами – фонариками, лучше использовать светодиодные.

Елка (или сосна, пихта) простоит дольше, если поставить ее в песок, который нужно периодически поливать. Заменить песок можно гравием или обыкновенной землей. Перед установкой обрежьте ствол на 2,5-3 см. Так дерево будет лучше впитывать влагу из подставки.

Именно на воду нужно обратить особое внимание. Конечно, поливать новогоднюю красавицу можно и водопроводной водой. Впрочем, гораздо эффективнее, если использовать очищенную и добавлять разные смеси. Одна из самых популярных вариаций коктейля для елки: растворить в трех литрах воды половину столовой ложки заранее измельченного мела плюс по пять граммов желатина и лимонной кислоты.

Значительно дольше елка простоит, если в воду добавить любую специализированную подкормку для хвойников в дозировке согласно указаниям производителя.

Елка фото
Человек фотографирует елку. Фото: PexelsCaption

Напомним, ранее мы писали, можно ли рубить самосев на собственном земельном участке без разрешения. Также мы рассказывали, что шоувумен Маша Ефросинина показала, как с сыном украсила новогоднюю елку.

праздники деревья лайфхаки новогодняя елка уход

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