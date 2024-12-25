Як зробити красиві їстівні іграшки на ялинку на Новий рік 2025 — прості рецепти

Їстівні іграшки на ялинку, коли набридли прості прикраси
Якщо ви вже не хочете вішати на новорічну ялинку звичайні іграшки, подумайте про те, щоб розбавити їх їстівними. Ми розповідаємо, як можна швидко і просто приготувати смачні новорічні іграшки, щоб потім ними прикрасити своє святкове дерево.
Новини.LIVE ділиться рецептами їстівних іграшок на ялинку.
Як приготувати їстівні новорічні іграшки на ялинку
Прикраси у вигляді серця
Щоб приготувати смачні іграшки у формі серця, щоб потім ними прикрасити ялинку, вам потрібно взяти такі прості інгредієнти, як:
- Білий шоколад — 100 грамів
- Цукерки "тростинка" — шість-десять штук
- Стрічка
- Дерев’яна або пластикова дошка
- Жиронепроникний папір
Для приготування цієї прикраси візьміть дошку, поклавши на неї папір, який не пропускає жир, а потім закріпіть його стрічкою. Потім візьміть білий шоколад і поламайте його на маленькі шматочки, поклавши в якусь ємність, після чого помістіть це в мікрохвильову піч, інколи помішуючи.
Щойно шоколад розтане, приберіть його в сторону, щоб він трохи охолонув. Потім переходьте до цукерок — покладіть їх на змащений папір у вигляді серця, відріжте трохи стрічки і зав’яжіть петлю. Розмістіть стрічку зверху серця.
Коли шоколад охолонув, вилийте його в центр серця і розподіліть так, щоб він був рівної форми. Наприкінця обов’язково закрийте шоколадом кінець стрічки так, щоб вона закріпилася. І вуаля! Ваша новорічна прикраса готова!
Ріжки із солодощами всередині
Щоб приготувати смачні ріжки на ялинку, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Ріжки морозива — шість товстих штук
- Молочний шоколад — 50 грамів
- Цукрова посипка
- Солодощі на ваш смак
- Товста стрічка або шнурок
- Довга металева або дерев’яна шпажка
- Жиронепроникний папір
Для приготування ріжків розтопіть молочний шоколад у мікрохвильовці, час від часу помішуючи його, після чого залиште охолонути. Потім візьміть шпажку і проколіть нею отвори в ріжках для стрічки. Після цього вмочіть кінці ріжка в розтоплений шоколад, а потім – у посипку.
Покладіть шматок паперу, який не пропускає жир, і помістіть до холодильника для охолодження. Протягніть стрічку через кожен отвір у ріжках, а щоб його закріпити, зробіть маленький вузлик. Залишається лише наповнити ваш ріжок якимись солодощами.
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