Як зробити красиві їстівні іграшки на ялинку на Новий рік 2025 — прості рецепти

Людина, яка прикрашає ялинку їжею. Фото: Aktuality

Якщо ви вже не хочете вішати на новорічну ялинку звичайні іграшки, подумайте про те, щоб розбавити їх їстівними. Ми розповідаємо, як можна швидко і просто приготувати смачні новорічні іграшки, щоб потім ними прикрасити своє святкове дерево.

Новини.LIVE ділиться рецептами їстівних іграшок на ялинку.

Читайте також:

Як приготувати їстівні новорічні іграшки на ялинку

Прикраси у вигляді серця

Щоб приготувати смачні іграшки у формі серця, щоб потім ними прикрасити ялинку, вам потрібно взяти такі прості інгредієнти, як:

Білий шоколад — 100 грамів

Цукерки "тростинка" — шість-десять штук

Стрічка

Дерев’яна або пластикова дошка

Жиронепроникний папір

Для приготування цієї прикраси візьміть дошку, поклавши на неї папір, який не пропускає жир, а потім закріпіть його стрічкою. Потім візьміть білий шоколад і поламайте його на маленькі шматочки, поклавши в якусь ємність, після чого помістіть це в мікрохвильову піч, інколи помішуючи.

Щойно шоколад розтане, приберіть його в сторону, щоб він трохи охолонув. Потім переходьте до цукерок — покладіть їх на змащений папір у вигляді серця, відріжте трохи стрічки і зав’яжіть петлю. Розмістіть стрічку зверху серця.

Коли шоколад охолонув, вилийте його в центр серця і розподіліть так, щоб він був рівної форми. Наприкінця обов’язково закрийте шоколадом кінець стрічки так, щоб вона закріпилася. І вуаля! Ваша новорічна прикраса готова!

Їстівне серце на новорічній ялинці. Фото: Good to Know

Ріжки із солодощами всередині

Щоб приготувати смачні ріжки на ялинку, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Ріжки морозива — шість товстих штук

Молочний шоколад — 50 грамів

Цукрова посипка

Солодощі на ваш смак

Товста стрічка або шнурок

Довга металева або дерев’яна шпажка

Жиронепроникний папір

Для приготування ріжків розтопіть молочний шоколад у мікрохвильовці, час від часу помішуючи його, після чого залиште охолонути. Потім візьміть шпажку і проколіть нею отвори в ріжках для стрічки. Після цього вмочіть кінці ріжка в розтоплений шоколад, а потім – у посипку.

Покладіть шматок паперу, який не пропускає жир, і помістіть до холодильника для охолодження. Протягніть стрічку через кожен отвір у ріжках, а щоб його закріпити, зробіть маленький вузлик. Залишається лише наповнити ваш ріжок якимись солодощами.

Їстівні ріжки на новорічній ялинці. Фото: Substack

Нагадаємо, ми писали про те, як перевозити ялинку так, щоб не нашкодити автомобілю.

Раніше ми розповідали про те, якими іграшками можна прикрасити новорічну ялинку в 2025 році на удачу.

Також ми повідомляли про те, як надовго зберегти новорічну ялинку в свіжому вигляді.