Что посадить на огороде в первой половине осени — растения, которые стоит посеять

Дачница, сеющая редис на огороде. Фото: Alamy

В скором времени придется переворачивать календарь с сентября на октябрь, когда температура на улице уже не такая высокая, как до этого. Этот период очень важен для дачников, ведь нужно успеть посадить пять растений на своем огороде, чтобы они не замерзли.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Конец первого месяца осени — это еще не время для сильных заморозков, тем более, что в Украине, кажется, лето еще продолжается. Однако, определенное снижение температуры уже хорошо чувствуется. Дачникам необходимо успеть сделать одну вещь, ведь этот период между жарой и слабыми холодами длится не так долго.

Речь идет о том, чтобы успеть посадить пять растений на своем огородном участке. Дачники с опытом говорят, что результаты этого труда будут исключительно положительными, поэтому можно смело браться за посадку ряда растений на своем огороде.

Большой урожай моркови. Фото: Pinterest

Какие растения следует посадить на огороде до зимы

В первой половине осени необходимо посадить ряд определенных растений, а именно такие огородные культуры, как:

Укроп

Лук

Чеснок

Редис

Морковь

Посев семян укропа на огороде. Фото: Backyard Boss

Как правильно сажать эти растения

Прежде всего, желательно сажать эти растения на огороде до того момента, как почва начнет промерзать. Если не успеть, можно просто потерять урожай этих растений. Также необходимо подготовить больше семян, ведь много материала может испортиться из-за плохих погодных условий.

А вот те семена, которые выдержали перепады температур воздуха, смогут дать хороший урожай. Таким образом, огородные растения будут иметь необходимое количество питательных элементов, а также будут защищены от различных заболеваний и негативного влияния вредителей.

Напомним, мы писали о том, в какой период лучше посадить чеснок на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, какие сидераты можно посеять на огороде после картофеля в октябре.

Также мы сообщали о том, почему следует перекапывать свой огород в осенний сезон.