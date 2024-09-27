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Встигніть посадити ці 5 рослин — що посіяти на городі, поки не замерз ґрунт

27 вересня 2024 21:48
Христина Кучугурна - Редактор
Що посадити на городі у першій половині осені — рослини, які варто посіяти
Дачниця, яка сіє редис на городі. Фото: Alamy
Христина Кучугурна - Редактор

Незабаром доведеться перегортати календар з вересня на жовтень, коли температура надворі вже не така висока, як до цього. Цей період є дуже важливим для дачників, адже потрібно встигнути посадити п’ять рослин на своєму городі, щоб вони не замерзли.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Кінець першого місяця осені — це ще не час для сильних заморозків, тим паче в Україні, здається, літо ще триває. Однак, певне зниження температури вже добре відчувається. Дачникам необхідно встигнути зробити одну річ, адже цей період між спекою і слабкими холодами триває не так довго.

Йдеться про те, щоб встигнути посадити п’ять рослин на своєму городній ділянці. Дачники з досвідом кажуть, що результати цієї праці будуть виключно позитивними, тому можна сміливо братися за посадку ряду рослин на своєму городі.

Большой урожай моркови
Великий врожай моркви. Фото: Pinterest

Які рослини варто посадити на городі до зими

У першій половині осені необхідно посадити ряд певних рослин, а саме такі городні культури, як:

  • Кріп
  • Цибуля
  • Часник
  • Редис
  • Морква
Посев семян укропа на огороде
Посів насіння кропу на городі. Фото: Backyard Boss

Як правильно садити ці рослини

Перш за все, бажано садити ці рослини на городі до того моменту, як ґрунт почне промерзати. Якщо не встигнути, то можна просто втратити врожай цих рослин. Також необхідно підготувати більше насіння, адже багато матеріалу може зіпсуватися через погані погодні умови.

А ось те насіння, яке витримало перепади температур повітря, зможе дати гарний врожай. Таким чином, городні рослини матимуть необхідну кількість поживних елементів, а також будуть захищені від різних захворювань і негативного впливу шкідників.

Нагадаємо, ми писали про те, в який період краще посадити часник на городі восени. 

Раніше ми розповідали про те, які сидерати можна посіяти на городі після картоплі в жовтні. 

Також ми повідомляли про те, чому варто перекопувати свій город в осінній сезон.

осінь рослини культура поради город

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