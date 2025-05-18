Уход за абрикосом в мае 2025 — советы садоводам для большого урожая

Большой урожай абрикосов на плодовом дереве. Фото: Decorexpro

Опытные садоводы знают, что абрикос — это довольно требовательное плодовое дерево, которое стоит время от времени обрабатывать, поливать и подкармливать. Узнайте, чем надо удобрять, как часто поливать и какими средствами обрабатывать от вредителей это фруктовое дерево в саду.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Подкормка абрикоса

До середины мая абрикосовое дерево нужно подкармливать удобрениями с содержанием азота, которые улучшают рост побегов. Оптимальным вариантом будет комплексное минеральное удобрение в количестве 30 грамм на один квадратный метр в жидком состоянии.

Чтобы удобрить абрикос, сделайте углубление 50 сантиметров вокруг плодового дерева и налейте туда это удобрение.

Урожай на абрикосовом дереве. Фото: Pinterest

Полив абрикоса

Абрикос, как и любое растение в саду и на огороде, необходимо обязательно поливать. В мае садоводы советуют делать это в период активного роста, а в июле — за две недели до момента созревания плодов. Если вашему дереву от трех до пяти лет, ему нужно, как минимум, пять ведер воды, а семилетним и старше растениям — 12 ведер.

Поливать абрикосы лучше утром или вечером, когда не будет прямых солнечных лучей.

Процесс полива дерева в саду. Фото: Pexels

Обработка от вредителей

Чтобы защитить абрикос от личинок малинового жука, нужно обработать его содой, но не в чистом виде, а в виде раствора. Для его приготовления вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Сода — две столовые ложки

Вода — десять литров

Размешайте соду в воде и обработайте свой абрикос, чтобы не дать вредителям приблизиться к этому фруктовому дереву.

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