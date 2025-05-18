Уход за абрикосом в мае 2025 — советы садоводам для большого урожая

Урожаю не будет конца — как ухаживать за абрикосом в мае 2025
Опытные садоводы знают, что абрикос — это довольно требовательное плодовое дерево, которое стоит время от времени обрабатывать, поливать и подкармливать. Узнайте, чем надо удобрять, как часто поливать и какими средствами обрабатывать от вредителей это фруктовое дерево в саду.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Как ухаживать за абрикосом для получения вкусного урожая
Подкормка абрикоса
До середины мая абрикосовое дерево нужно подкармливать удобрениями с содержанием азота, которые улучшают рост побегов. Оптимальным вариантом будет комплексное минеральное удобрение в количестве 30 грамм на один квадратный метр в жидком состоянии.
Чтобы удобрить абрикос, сделайте углубление 50 сантиметров вокруг плодового дерева и налейте туда это удобрение.
Полив абрикоса
Абрикос, как и любое растение в саду и на огороде, необходимо обязательно поливать. В мае садоводы советуют делать это в период активного роста, а в июле — за две недели до момента созревания плодов. Если вашему дереву от трех до пяти лет, ему нужно, как минимум, пять ведер воды, а семилетним и старше растениям — 12 ведер.
Поливать абрикосы лучше утром или вечером, когда не будет прямых солнечных лучей.
Обработка от вредителей
Чтобы защитить абрикос от личинок малинового жука, нужно обработать его содой, но не в чистом виде, а в виде раствора. Для его приготовления вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Сода — две столовые ложки
- Вода — десять литров
Размешайте соду в воде и обработайте свой абрикос, чтобы не дать вредителям приблизиться к этому фруктовому дереву.
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