Догляд за абрикосом у травні 2025 — поради садівникам для великого врожаю

Врожаю не буде кінця — як доглядати абрикос у травні 2025
Досвідчені садівники знають, що абрикос — це досить вимогливе плодове дерево, яке варто час від часу обробляти, поливати і підживлювати. Дізнайтеся, чим треба удобрювати, як часто поливати і якими засобами обробляти від шкідників це фруктове дерево в саду.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.
Як доглядати абрикос для отримання смачного врожаю
Підживлення абрикосу
До середини травня абрикосове дерево потрібно підживлювати добривами із вмістом азоту, які покращують ріст пагонів. Оптимальним варіантом буде комплексне мінеральне добриво у кількості 30 грамів на один квадратний метр у рідкому стані.
Щоб удобрити абрикос, зробіть заглибину 50 сантиметрів навколо плодового дерева і налийте туди це добриво.
Полив абрикосу
Абрикос, як і будь-яку рослину в саду і на городу, необхідно обов’язково поливати. У травні садівники радять робити це у період активного росту, а в липні — за два тижні до моменту дозрівання плодів. Якщо вашому дереву від трьох до п’яти років, йому потрібно, щонайменше, п’ять відер води, а семирічним і старше рослинам — 12 відер.
Поливати абрикоси краще вранці або ввечері, коли не буде прямих сонячних променів.
Обробка від шкідників
Щоб захистити абрикос від личинок малинового жука, потрібно обробити його содою, але не в чистому вигляді, а у вигляді розчину. Для його приготування вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Сода — дві столові ложки
- Вода — десять літрів
Розмішайте соду у воді та обробіть свій абрикос, щоб не дати шкідникам наблизитися до цього фруктового дерева.
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