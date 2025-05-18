Догляд за абрикосом у травні 2025 — поради садівникам для великого врожаю

Великий врожай абрикосів на плодовому дереві. Фото: Decorexpro

Досвідчені садівники знають, що абрикос — це досить вимогливе плодове дерево, яке варто час від часу обробляти, поливати і підживлювати. Дізнайтеся, чим треба удобрювати, як часто поливати і якими засобами обробляти від шкідників це фруктове дерево в саду.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Підживлення абрикосу

До середини травня абрикосове дерево потрібно підживлювати добривами із вмістом азоту, які покращують ріст пагонів. Оптимальним варіантом буде комплексне мінеральне добриво у кількості 30 грамів на один квадратний метр у рідкому стані.

Щоб удобрити абрикос, зробіть заглибину 50 сантиметрів навколо плодового дерева і налийте туди це добриво.

Врожай на абрикосовому дереві. Фото: Pinterest

Полив абрикосу

Абрикос, як і будь-яку рослину в саду і на городу, необхідно обов’язково поливати. У травні садівники радять робити це у період активного росту, а в липні — за два тижні до моменту дозрівання плодів. Якщо вашому дереву від трьох до п’яти років, йому потрібно, щонайменше, п’ять відер води, а семирічним і старше рослинам — 12 відер.

Поливати абрикоси краще вранці або ввечері, коли не буде прямих сонячних променів.

Процес поливу дерева в саду. Фото: Pexels

Обробка від шкідників

Щоб захистити абрикос від личинок малинового жука, потрібно обробити його содою, але не в чистому вигляді, а у вигляді розчину. Для його приготування вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Сода — дві столові ложки

Вода — десять літрів

Розмішайте соду у воді та обробіть свій абрикос, щоб не дати шкідникам наблизитися до цього фруктового дерева.

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