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Врожаю не буде кінця — як доглядати абрикос у травні 2025

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Дата публікації: 18 травня 2025 01:12
Догляд за абрикосом у травні 2025 — поради садівникам для великого врожаю
Великий врожай абрикосів на плодовому дереві. Фото: Decorexpro

Досвідчені садівники знають, що абрикос — це досить вимогливе плодове дерево, яке варто час від часу обробляти, поливати і підживлювати. Дізнайтеся, чим треба удобрювати, як часто поливати і якими засобами обробляти від шкідників це фруктове дерево в саду.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Підживлення абрикосу 

До середини травня абрикосове дерево потрібно підживлювати добривами із вмістом азоту, які покращують ріст пагонів. Оптимальним варіантом буде комплексне мінеральне добриво у кількості 30 грамів на один квадратний метр у рідкому стані. 

Щоб удобрити абрикос, зробіть заглибину 50 сантиметрів навколо плодового дерева і налийте туди це добриво.

Абрикос
Врожай на абрикосовому дереві. Фото: Pinterest

Полив абрикосу

Абрикос, як і будь-яку рослину в саду і на городу, необхідно обов’язково поливати. У травні садівники радять робити це у період активного росту, а в липні — за два тижні до моменту дозрівання плодів. Якщо вашому дереву від трьох до п’яти років, йому потрібно, щонайменше, п’ять відер води, а семирічним і старше рослинам — 12 відер.

Поливати абрикоси краще вранці або ввечері, коли не буде прямих сонячних променів.

Полив дерева
Процес поливу дерева в саду. Фото: Pexels

Обробка від шкідників

Щоб захистити абрикос від личинок малинового жука, потрібно обробити його содою, але не в чистому вигляді, а у вигляді розчину. Для його приготування вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Сода — дві столові ложки
  • Вода — десять літрів

Розмішайте соду у воді та обробіть свій абрикос, щоб не дати шкідникам наблизитися до цього фруктового дерева.

Нагадаємо, ми писали про те, що ні в якому разі не можна садити поруч із абрикосом у саду. 

Раніше ми розповідали про те, що треба посадити під абрикосом, щоб захистити його від шкідників. 

Також ми повідомляли про те, чому на абрикосі немає врожаю і як це виправити.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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