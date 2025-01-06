Крещение 6 января 2025 года - можно ли работать на огороде в этот день - Крещение 6 января 2025 года

Мужчина с лопатой зимой. Фото: Freepik

Крещение, которое празднуется в Украине 6 января, является одним из важнейших христианских праздников. В этот день существует множество традиций и поверий, которые влияют на повседневные дела, в том числе и на работы в саду или на огороде.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, можно ли работать на огороде и в саду в этот день.

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Запреты для дачников на Крещение

Согласно народным традициям и религиозным обычаям, на Крещение обычно не принято выполнять физическую работу, особенно ту, что касается земли. Это связано с тем, что день считается святым и посвящается молитве, духовному очищению и участию в церковных обрядах. Люди посещают богослужения, освящают воду и стремятся воздержаться от тяжелого труда, чтобы сосредоточиться на духовных аспектах праздника.

Традиционно считалось, что земля в этот день тоже имеет своеобразный "отдых", ведь она освящается через воду, которая льется на нее во время освящения. Поэтому копать, сажать или выполнять другие работы на огороде или в саду считалось неуместным.

Плеск воды. Фото: Pixabay

Что можно делать по хозяйству на Крещение

Если же вы все-таки хотите сделать что-то в саду или на огороде на Крещение, лучше сосредоточиться на простых и символических действиях.

Например, освятите сад или огород. Считается, что освященная вода обладает особой силой. Ее можно окропить землю, деревья и дом, чтобы защитить их от болезней и обеспечить плодородие.

Если вам не хочется сидеть без дела, займитесь планированием: составьте список культур, которые будете выращивать, проверьте остатки семян или подготовьте контейнеры для рассады.

Приметы для дачников на Крещение

Если деревья покрыты инеем — это к щедрому урожаю.

Иней на ветвях считается признаком здоровых деревьев и богатого урожая.

Иней на ветвях считается признаком здоровых деревьев и богатого урожая. Резкий перепад температуры — к активности вредителей. Внимательно следите за изменением погоды в этот период, чтобы вовремя принять меры защиты.

Туман на Крещение — к хорошему урожаю ягод. Если утро этого дня начинается с тумана, ждите богатого урожая земляники, малины и смородины.

Сильный мороз — к щедрому урожаю. Если на Крещение стоит крепкий мороз, ожидается, что год будет удачным для зерновых культур и овощей.

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