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Водохреща-2025 — чи можна працювати на городі та в саду

6 січня 2025 02:45
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Водохреща 6 січня 2025 року - чи можна працювати на городі в цей день
Чоловік з лопатою взимку. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Водохреща, яке святкується в Україні 6 січня, є одним із найважливіших християнських свят. У цей день існує безліч традицій і повір’їв, які впливають на повсякденні справи, зокрема й на роботи в саду чи на городі.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чи можна працювати на городі та в саду у цей день.

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Заборони для дачників на Водохреща

Згідно з народними традиціями та релігійними звичаями, на Водохреща зазвичай не прийнято виконувати фізичну роботу, особливо ту, що стосується землі. Це пов'язано з тим, що день вважається святим і присвячується молитві, духовному очищенню та участі в церковних обрядах. Люди відвідують богослужіння, освячують воду та прагнуть утриматися від важкої праці, щоб зосередитися на духовних аспектах свята.

Традиційно вважалося, що земля в цей день теж має своєрідний "відпочинок", адже вона освячується через воду, яка ллється на неї під час освячення. Тому копати, садити чи виконувати інші роботи на городі або в саду вважалося недоречним.

Плескіт води
Плескіт води. Фото: Pixabay

Що можна робити по господарству на Водохреща

Якщо ж ви все-таки хочете зробити щось у саду чи на городі на Водохреща, краще зосередитися на простих і символічних діях.

Наприклад, освятіть сад чи город. Вважається, що освячена вода має особливу силу. Її можна окропити землю, дерева й будинок, щоб захистити їх від хвороб і забезпечити родючість.

Якщо вам не хочеться сидіти без діла, займіться плануванням: складіть список культур, які будете вирощувати, перевірте залишки насіння чи підготуйте контейнери для розсади.

Прикмети для дачників на Водохреща

  • Якщо дерева вкриті інеєм — це до щедрого плодоношення.
    Іній на гілках вважається ознакою здорових дерев і багатого врожаю.
  • Різкий перепад температури — до активності шкідників.
    Уважно слідкуйте за зміною погоди в цей період, щоб вчасно вжити заходів захисту.
  • Туман на Водохреща — до доброго врожаю ягід.
    Якщо ранок цього дня починається з туману, чекайте багатого врожаю суниці, малини та смородини.
  • Сильний мороз — до щедрого врожаю. Якщо на Водохреща стоїть міцний мороз, очікується, що рік буде вдалим для зернових культур і овочів.

Раніше ми писали, що потрібно зробити взимку на городі для щедрого врожаю влітку.

Також дізнайтеся, чому ялинку в жодному разі не можна садити біля будинку.

прикмети традиції Водохреща город сад заборони

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09:53 Росія запустила по Україні 128 дронів — скільки цілей збила ППО

09:43 Відключення світла 6 січня — кому з одеситів підготуватися

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:28 Катастрофа у Чорному морі — загинули десятки дельфінів

09:27 Розлив нафти у Керченській протоці — загинуло понад 30 дельфінів

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