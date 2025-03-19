Весеннее равноденствие 2025 — можно ли работать на огороде и в саду

Женщина работает на огороде ранней весной. Фото: istockphoto.com

Уже в этот четверг, 20 марта, украинцы встретят День весеннего равноденствия — время пробуждения природы. Многие дачники и огородники задаются вопросом — благоприятна ли эта дата для посева и посадки растений, и вообще можно ли в этот день работать на огороде и в саду.

Читайте далее, что об этом говорят народные приметы, украинские традиции и что действительно очень важно учитывать при работе на огороде или в саду.

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Что такое весеннее равноденствие

Весеннее равноденствие — время, когда продолжительность дня и ночи примерно одинакова, а также начинается астрономическая весна. После этой даты продолжительность дня будет постепенно увеличиваться.

Для наших предков этот день приобретал сакральное значение. Верили, что именно в это время вся природа просыпается от зимней спячки. Весеннее равноденствие символизировало возвращение тепла, восстановление энергии природы и начало нового аграрного цикла.

Большое солнце в руках. Фото: istockphoto.com

Можно ли работать на огороде и в саду в День весеннего равноденствия

Несмотря на то, что эта дата у наших предков считалась началом нового аграрного цикла, в поле выходить не спешили. То есть, в этот день не было принято заниматься посевными работами. Ведь весеннее равноденствие — это праздник, а в праздник принято отдыхать. По традициям, тяжело работать было запрещено, это могло навлечь на человека несчастья и болезни.

В то же время в этот день избавлялись от старых вещей, делали генеральную уборку, чтобы впустить в дом счастье и достаток. Обязательно пекли выпечку в виде птичек, устраивали массовые гуляния, ярмарки и пели обрядовые песни — веснянки и гаивки.

Мужчина работает в саду. Фото: depositphotos.com

Когда можно заниматься посадкой и посевами на огороде и в саду в марте

По народным приметам, началом работ на огороде и в саду можно считать период, когда утренний мороз прошел и на деревьях появились первые почки.

При работе на огороде в марте чрезвычайно важно обращать внимание на погодные условия. Идеальным будет период, когда дневные температуры стабильно превышают +7°C, а утренние и вечерние морозы уже редкие или слабые.

Перед тем как начинать посев или высадку рассады, нужно проверить прогноз погоды. Важно, чтобы не было сильного ветра и внезапных ливней, ведь это может повлиять на рост молодых саженцев и посевов.

Специалисты советуют выбирать морозостойкие сорта культур для раннего сезона, а также использовать мульчирование и защитные материалы.

Ранее мы писали, какие растения можно сажать сразу на огороде и в саду в марте.

Напомним, также мы рассказывали, какие растения нужно обрезать в первый месяц весны.