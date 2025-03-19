Весняне рівнодення 2025 — чи можна працювати на городі та в саду

Жінка працює на городі ранньою весною. Фото: istockphoto.com

Вже у цей четвер, 20 березня, українці зустрінуть День весняного рівнодення — час пробудження природи. Багато дачників та городників постають перед питанням — чи сприятлива ця дата для посіву та посадки рослин, і чи взагалі можна цього дня працювати на городі та в саду.

Читайте далі, що про це кажуть народні прикмети, українські традиції та що дійсно надзвичайно важливо враховувати при роботі на городі або в саду.

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Що таке весняне рівнодення

Весняне рівнодення — час, коли тривалість дня і ночі приблизно однакова, а також починається астрономічна весна. Після цієї дати тривалість дня буде поступово збільшуватись.

Для наших предків цей день набував сакрального значення. Вірили, що саме в цей час вся природа прокидається від зимової сплячки. Весняне рівнодення символізувало повернення тепла, відновлення енергії природи та початок нового аграрного циклу.

Велике сонце в руках. Фото: istockphoto.com

Чи можна працювати на городі та в саду у День весняного рівнодення

Попри те, що ця дата у наших пращурів вважалася початком нового аграрного циклу, в поле виходити не спішили. Тобто, цього дня не було заведено займатися посівними роботами. Адже весняне рівнодення — це свято, а у свято заведено відпочивати. За традиціями, важко працювати було заборонено, це могло накликати на людину нещастя та хвороби.

Водночас цього дня позбавлялись старих речей, робили генеральне прибирання, щоб впустити у дім щастя та достаток. Обов'язково пекли випічку у вигляді пташок, влаштовували масові гуляння, ярмарки й співали обрядових пісень — веснянки та гаївки.

Чоловік працює в саду. Фото: depositphotos.com

Коли можна займатися посадкою та посівами на городі та в саду у березні

За народними прикметами, початком робіт на городі та в саду можна вважати період, коли ранковий мороз минув і на деревах з'явилися перші бруньки.

При роботі на городі в березні надзвичайно важливо звертати увагу на погодні умови. Ідеальним буде період, коли денні температури стабільно перевищують +7°C, а ранкові та вечірні морози вже рідкісні або слабкі.

Перед тим як розпочинати посів або висадку розсади, потрібно перевірити прогноз погоди. Важливо, щоб не було сильного вітру та раптових злив, адже це може вплинути на ріст молодих саджанців та посівів.

Фахівці радять обирати морозостійкі сорти культур для раннього сезону, а також використовувати мульчування та захисні матеріали.

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