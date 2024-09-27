Чем подкормить молочай осенью, чтобы он расцвел зимой — эффективные средства

Женщина, которая ухаживает за молочаем. Фото: EcologiaVerde

Такой декоративный цветок, как молочай, способен радовать глаз невероятно ярким видом поздней осенью или зимой. Но чтобы это растение обильно зацвело в холода, его необходимо "накормить" правильными удобрениями в начале осени, и нужно понять, какими именно лучше.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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В период перехода из лета в осень молочай заканчивает активное развитие и начинает иметь состояние покоя. В это время необходимо увлажнить растение, чтобы подготовить его к цветению зимой. Именно в этот период молочаю нужно меньшее количество воды, но правильная подкормка.

Узнайте, чем лучше подкармливать этот цветок в осенний сезон, чтобы зимой он показал все свои краски.

Яркий молочай в горшке. Фото: Pinterest

Чем стоит подпитывать молочай

Черный чай

В настое черного чая содержатся дубильные компоненты, которые не только делают молочай крепче, но и заставляют его цвести. Чтобы приготовить эффективную смесь из черного чая для подкормки этого цветка, вам нужно заварить крепкий чай и развести его в воде в пропорции друг к другу.

Следует отметить, что подкармливать это зимнее растение крепким чаем можно только один раз в неделю, чтобы не преувеличить с количеством удобрения.

Полив молочая в горшке. Фото: Daily Express

Банановый настой

В состав кожуры с бананов входит большое количество калия, который заставляет растения цвести. Для того, чтобы приготовить эту смесь, вам нужно взять банановые шкурки и залить их кипятком, оставив на несколько часов остыть.

Опытные садоводы рекомендуют использовать эту смесь для подкормки растения всего один раз в две недели.

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкормить цветок декабрист, чтобы вырастить пышные растения.

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