Чем подкормить молочай осенью, чтобы он расцвел зимой — эффективные средства

Вашей красоте зимой будут завидовать все соседки — чем подкормить молочай осенью
Такой декоративный цветок, как молочай, способен радовать глаз невероятно ярким видом поздней осенью или зимой. Но чтобы это растение обильно зацвело в холода, его необходимо "накормить" правильными удобрениями в начале осени, и нужно понять, какими именно лучше.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Как можно заставить молочай цвести
В период перехода из лета в осень молочай заканчивает активное развитие и начинает иметь состояние покоя. В это время необходимо увлажнить растение, чтобы подготовить его к цветению зимой. Именно в этот период молочаю нужно меньшее количество воды, но правильная подкормка.
Узнайте, чем лучше подкармливать этот цветок в осенний сезон, чтобы зимой он показал все свои краски.
Чем стоит подпитывать молочай
Черный чай
В настое черного чая содержатся дубильные компоненты, которые не только делают молочай крепче, но и заставляют его цвести. Чтобы приготовить эффективную смесь из черного чая для подкормки этого цветка, вам нужно заварить крепкий чай и развести его в воде в пропорции друг к другу.
Следует отметить, что подкармливать это зимнее растение крепким чаем можно только один раз в неделю, чтобы не преувеличить с количеством удобрения.
Банановый настой
В состав кожуры с бананов входит большое количество калия, который заставляет растения цвести. Для того, чтобы приготовить эту смесь, вам нужно взять банановые шкурки и залить их кипятком, оставив на несколько часов остыть.
Опытные садоводы рекомендуют использовать эту смесь для подкормки растения всего один раз в две недели.
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