Чим підживити різдвяник восени, щоб він розквітнув взимку — ефективні засоби

Жінка, яка доглядає різдвяник. Фото: EcologiaVerde

Така декоративна квітка, як різдвяник, здатна тішити око неймовірно яскравим виглядом пізно восени або взимку. Але щоб ця рослина рясно зацвіла в холоди, її необхідно "нагодувати" правильними добривами на початку осені, і треба зрозуміти, якими саме краще.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Як можна змусити різдвяник квітнути

У період переходу з літа в осінь різдвяник закінчує активний розвиток і починає мати стан спокою. У цей час необхідно зволожити рослину, щоб підготувати її до цвітіння взимку. Саме в цей період різдвянику треба менша кількість води, але правильне підживлення.

Дізнайтеся, чим краще підживлювати цю квітку в осінній сезон, щоб взимку вона показала всі свої фарби.

Яскравий різдвяник у вазоні. Фото: Pinterest

Чим варто підживлювати різдвяник

Чорний чай

В настої чорного чаю містяться дубильні компоненти, які не лише роблять різдвяник міцнішим, а й змушують його квітнути. Щоб приготувати ефективну суміш з чорного чаю для підживлення цієї квітки, вам потрібно заварити міцний чай і розвести його у воді в пропорції один до одного.

Варто наголосити, що підживлювати цю зимову рослину міцним чаєм можна лише один раз на тиждень, щоб не перебільшити з кількістю добрива.

Полив різдвяника в горщику. Фото: Daily Express

Банановий настій

До складу шкірки з бананів входить велика кількість калію, який змушує рослини квітнути. Для того, аби приготувати цю суміш, вам потрібно взяти бананові шкірки і залити їх окропом, залишивши на декілька годин охолонути.

Досвідчені садівники рекомендують використовувати цю суміш для підживлення рослини лише один раз на два тижні.

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