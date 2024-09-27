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Вашій красі взимку заздритимуть всі сусідки — чим підживити різдвяник восени

27 вересня 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Чим підживити різдвяник восени, щоб він розквітнув взимку — ефективні засоби
Жінка, яка доглядає різдвяник. Фото: EcologiaVerde
Христина Кучугурна - Редактор

Така декоративна квітка, як різдвяник, здатна тішити око неймовірно яскравим виглядом пізно восени або взимку. Але щоб ця рослина рясно зацвіла в холоди, її необхідно "нагодувати" правильними добривами на початку осені, і треба зрозуміти, якими саме краще.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Як можна змусити різдвяник квітнути

У період переходу з літа в осінь різдвяник закінчує активний розвиток і починає мати стан спокою. У цей час необхідно зволожити рослину, щоб підготувати її до цвітіння взимку. Саме в цей період різдвянику треба менша кількість води, але правильне підживлення.

Дізнайтеся, чим краще підживлювати цю квітку в осінній сезон, щоб взимку вона показала всі свої фарби.

Яркий молочай в горшке
Яскравий різдвяник у вазоні. Фото: Pinterest

Чим варто підживлювати різдвяник

Чорний чай

В настої чорного чаю містяться дубильні компоненти, які не лише роблять різдвяник міцнішим, а й змушують його квітнути. Щоб приготувати ефективну суміш з чорного чаю для підживлення цієї квітки, вам потрібно заварити міцний чай і розвести його у воді в пропорції один до одного. 

Варто наголосити, що підживлювати цю зимову рослину міцним чаєм можна лише один раз на тиждень, щоб не перебільшити з кількістю добрива. 

Полив молочая в горшке
Полив різдвяника в горщику. Фото: Daily Express

Банановий настій

До складу шкірки з бананів входить велика кількість калію, який змушує рослини квітнути. Для того, аби приготувати цю суміш, вам потрібно взяти бананові шкірки і залити їх окропом, залишивши на декілька годин охолонути. 

Досвідчені садівники рекомендують використовувати цю суміш для підживлення рослини лише один раз на два тижні.

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживити квітку декабрист, щоб виростити пишні рослини. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно садити айстри в саду, щоб вони квітли до морозів. 

Також ми повідомляли про те, що треба зробити з хризантемами, щоб допомогти їм пережити зиму. 

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