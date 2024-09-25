Як посадити айстри, щоб вони квітнули до морозів — поради садівникам

Багато яскравих айстр на клумбі. Фото: MoySad

Ледь не на кожній українській дачі можна зустріти такі красиві квіти, як айстри, які можна садити не тільки розсадою, а й одразу у відкритий ґрунт. Досвідчені квітникарі пояснили, як правильно посіяти ці рослини, щоб вони тішили своєю розкішшю до настання холодів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Айстри — це дуже красиві квіти, які бувають різних кольорів, тому вони користуються, напевно, такою самою популярністю, як і троянди. Якщо ви хочете, щоб ці рослини цвіли аж до самих морозів, вам необхідно правильно їх посіяти.

А щоб правильно посадити айстри, потрібно знати певні правила, які допоможуть вам це зробити.

Різнокольорові айстри на клумбі. Фото: Pinterest

Як садити айстри, щоб вони тішили до настання холодів

Перш за все, квітникарі з досвідом рекомендують визначитися, яким методом ви будете сіяти айстри. Зазвичай квіти, які були посаджені безпосередньо у відкритий ґрунт, вважаються найміцнішими. Вони не страждають від захворювань і мають хороший період цвітіння.

Експерти рекомендують сіяти айстри наприкінці квітня-початку травня, але час посадки цих квітів залежить від регіону, де ви проживаєте, а саме — від погодних умов.

Вирощування айстрів розсадою. Фото: Pinterest

До того ж, варто знайти гарне місце, де ви будете вирощувати ці рослини, а їм необхідна ділянка, куди потрапляє багато сонячних променів, адже затінок лише псує їхній ріст. Також запам'ятайте, що сіяти ці квіти на одному місці декілька років поспіль не варто.

Флористи наголошують, що айстри тішитимуть красивими бутонами у тому випадку, якщо їх посіяти в саду після таких рослин, як:

Петунії

Чорнобривці

Календула

Цинії

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