Как посадить астры, чтобы они цвели до морозов — советы садоводам

Много ярких астр на клумбе. Фото: MoySad

Чуть ли не на каждой украинской даче можно встретить такие красивые цветы, как астры, которые можно сажать не только рассадой, но и сразу в открытую почву. Опытные цветоводы объяснили, как правильно посеять эти растения, чтобы они радовали своей роскошью до наступления холодов.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Астры — это очень красивые цветы, которые бывают разных цветов, поэтому они пользуются, наверное, такой же популярностью, как и розы. Если вы хотите, чтобы эти растения цвели вплоть до морозов, вам необходимо правильно их посеять.

А чтобы правильно посадить астры, нужно знать некоторые правила, которые помогут вам это сделать.

Разноцветные астры на клумбе. Фото: Pinterest

Как садить астры, чтобы они радовали до наступления холодов

Прежде всего, цветоводы с опытом рекомендуют определиться, каким методом вы будете сеять астры. Обычно цветы, посаженные непосредственно в открытую почву, считаются самыми крепкими. Они не страдают от заболеваний и имеют хороший период цветения.

Эксперты рекомендуют сеять астры в конце апреля-начале мая, но время посадки этих цветов зависит от региона, где вы проживаете, а именно — от погодных условий.

Выращивание астр рассадой. Фото: Pinterest

К тому же, стоит найти хорошее место, где вы будете выращивать эти растения, а им необходим участок, куда попадает много солнечных лучей, ведь тень только портит их рост. Также запомните, что сеять эти цветы на одном месте несколько лет не стоит.

Флористы отмечают, что астры будут радовать красивыми бутонами в том случае, если их посеять в саду после таких растений, как:

Петунии

Бархатцы

Календула

Цинии

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