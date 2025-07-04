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Эти сорта картошки лучшие в Украине — что посадить на огороде

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 03:13
Какие лучшие сорта картошки посадить на огороде — советы дачникам
Дачник, который собирает урожай картофеля на огороде. Фото: Pinterest

В Украине сейчас насчитывается более 200 различных сортов картошки, но есть те, которые совсем не боятся перепадов температуры и каждый год дают стабильно хороший урожай. Опытные дачники рассказали, какие сорта этого овоща стоит посадить на украинской даче, чтобы собрать большие и вкусные корнеплоды.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Самые лучшие сорта картошки в Украине

Сорт "Славянка"

Период вегетации картошки этого сорта составляет около 110-120 дней, а в состав корнеплодов входит 12-13% крахмала. Только на одном кусте можно собрать 12-16 картофелин с удлиненной формой, кожурой красного цвета и мякотью кремового оттенка.

Этот сорт имеет привлекательный внешний вид, хороший вкус и идеально подходит для варения, ведь совсем не разваривается. А еще картофель такого сорта умеет выдерживать изменения температуры и погодные условия. Кроме того, этому сорту совершенно не страшны вредители.

Картошка
Картофель сорта "Славянка" на огороде. Фото: Pinterest

Сорт "Тирас"

Этот сорт имеет период вегетации от 70 до 80 дней, а его корнеплоды имеют в своем составе от десяти до 14% крахмала. Только с одного куста вы можете собрать примерно от девяти до 12 клубней удлиненно-овальной формы с розовой кожурой и желтой мякотью.

Такой картофель внешне имеет привлекательный вид, хороший на вкус и разваривается в процессе приготовления. А еще этот сорт отличается высокой устойчивостью к погодным условиям.

Корнеплоды картошки
Сорт картофеля "Тирас". Фото: Freepik

Сорт "Повинь"

Продолжительность периода вегетации картофеля этого сорта составляет от 70 до 75 дней, а его клубни имеют в своем составе 13,2-16,5% крахмала. Посадив этот сорт на своем огороде, вы можете собрать от шести до десяти клубней с одного куста.

Корнеплоды по форме похожи на овал, имеют высокие товарные качества и невероятный вкус. Средний вес одного корнеплода составляет от 82 до 151 грамм.

Картошка на огороде
Урожай картофеля сорта "Повинь" на огороде. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, что надо сделать с картофелем, чтобы он вырос большим.

Ранее мы рассказывали о том, что категорически нельзя сажать возле картофеля на огороде.

Также мы сообщали о том, как можно защитить урожай картофеля от колорадского жука.

овощи советы огород картошка сорт
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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