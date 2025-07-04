Какие лучшие сорта картошки посадить на огороде — советы дачникам

Эти сорта картошки лучшие в Украине — что посадить на огороде
В Украине сейчас насчитывается более 200 различных сортов картошки, но есть те, которые совсем не боятся перепадов температуры и каждый год дают стабильно хороший урожай. Опытные дачники рассказали, какие сорта этого овоща стоит посадить на украинской даче, чтобы собрать большие и вкусные корнеплоды.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Самые лучшие сорта картошки в Украине
Сорт "Славянка"
Период вегетации картошки этого сорта составляет около 110-120 дней, а в состав корнеплодов входит 12-13% крахмала. Только на одном кусте можно собрать 12-16 картофелин с удлиненной формой, кожурой красного цвета и мякотью кремового оттенка.
Этот сорт имеет привлекательный внешний вид, хороший вкус и идеально подходит для варения, ведь совсем не разваривается. А еще картофель такого сорта умеет выдерживать изменения температуры и погодные условия. Кроме того, этому сорту совершенно не страшны вредители.
Сорт "Тирас"
Этот сорт имеет период вегетации от 70 до 80 дней, а его корнеплоды имеют в своем составе от десяти до 14% крахмала. Только с одного куста вы можете собрать примерно от девяти до 12 клубней удлиненно-овальной формы с розовой кожурой и желтой мякотью.
Такой картофель внешне имеет привлекательный вид, хороший на вкус и разваривается в процессе приготовления. А еще этот сорт отличается высокой устойчивостью к погодным условиям.
Сорт "Повинь"
Продолжительность периода вегетации картофеля этого сорта составляет от 70 до 75 дней, а его клубни имеют в своем составе 13,2-16,5% крахмала. Посадив этот сорт на своем огороде, вы можете собрать от шести до десяти клубней с одного куста.
Корнеплоды по форме похожи на овал, имеют высокие товарные качества и невероятный вкус. Средний вес одного корнеплода составляет от 82 до 151 грамм.
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