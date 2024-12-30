Домашние цветы, которые категорически нельзя держать дома.

Домашнее растение. Фото: Pinterest

Опытные цветоводы знают, что существует немало комнатных растений, которые могут навредить владельцам дома. Их ядовитые цветы и листья могут спровоцировать отеки и ожоги.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения не стоит приносить в дом.

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Ядовитые цветы

Колладиум

Сок этого растения с яркими листьями способен вызвать раздражение кожи и слизистых. Не желательно держать его в доме с домашними животными и детьми. При работе с каладиумом обязательно используйте перчатки.

Колладиум. Фото: Pinterest

Рицина

Листья этого растения содержат рицин – очень сильный природный токсин. Даже небольшое количество этого вещества способно вызвать тяжелое отравление, поэтому его вообще не стоит держать в закрытых помещениях.

Рицина. Фото: Pinterest

Олеандр

Яркие розовые цветки этого растения содержат опасные кардиогенные гликозиды, вызывающие серьезные кардиологические проблемы при регулярном контакте. Категорически запрещается держать цветок в доме с детьми и питомцами.

Олеандр. Фото: Pinterest

Азалия

Это растение можно встретить на подоконнике у многих, однако мало кто знает о его опасности. Ее цветки и листья содержат вещества, которые могут вызвать сильную диарею и рвоту. Держите эти цветки подальше от пушистых любимцев и малышей.

Азалия. Фото: Pinterest

Дифенбахия

Красивые листья этого цветка могут спровоцировать раздражение кожи, аллергию, сильные отеки и ожоги при контакте. Дифенбахия может быть причиной отравления кошек, которых привлекает сочная зелень растения.

Дифенбахия. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как можно заставить фикус обильно расти и правильно развиваться.

Раньше мы рассказывали о том, какой водой следует поливать комнатные растения.