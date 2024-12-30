Домашні квіти, які категорично не можна тримати вдома — перелік

Домашня рослина. Фото: Pinterest

Досвідчені квітникарі знають, що існує чимало кімнатних рослин, які можуть нашкодити власникам оселі. Їх отруйні квіти та листки можуть спровокувати набряки та опіки.

Новини.LIVE розповідає, які рослини не варто приносити в оселю.

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Отруйні квіти

Каладіум

Сік цієї рослини із яскравим листям здатен викликати подразнення шкіри і слизових оболонок. Не бажано його тримати в будинку із домашніми тваринами та дітьми. При роботі із каладіумом обов'язково використовуйте рукавички.

Каладіум. Фото: Pinterest

Рицина

Листя цієї рослини містить рицин — дуже сильний природни токсин.Навіть невелика кількість цієї речовини здатна викликати важке отруєння, тому її взагалі не варто тримати в закритих приміщеннях.

Рицина. Фото: Pinterest

Олеандр

Яскраві рожеві квітки цієї рослини містять небезпечні кардіогенні глікозиди, що викликають серйозні кардіологічні проблеми при регулярному контакті. Категорично забороняється тримати квітку в домі з дітьми та улюбленцями.

Олеандр. Фото: Pinterest

Азалія

Цю рослину можна зустріти на підвіконні в багатьох, проте мало хто знає про її небезпеку. Її квітки та листя містять речовини, які можуть викликати сильну діарею та блювоту. Тримайте ці квітки подалі від пухнастих та малечі.

Азалія. Фото: Pinterest

Дифенбахія

Красиве листя цієї квітки може спровокувати подразнення шкіри, алергію, сильні набряки та опіки при контакті. Дифенбахія може причиною отруєння кішок, яких приваблює соковита зелень рослини.

Дифенбахія. Фото: Pinterest

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