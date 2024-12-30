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Топ-5 домашніх квітів, які небезпечно тримати вдома

30 грудня 2025 02:45
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Домашні квіти, які категорично не можна тримати вдома — перелік
Домашня рослина. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Досвідчені квітникарі знають, що існує чимало кімнатних рослин, які можуть нашкодити власникам оселі. Їх отруйні квіти та листки можуть спровокувати набряки та опіки.

Новини.LIVE розповідає, які рослини не варто приносити в оселю.

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Отруйні квіти

Каладіум

Сік цієї рослини із яскравим листям здатен викликати подразнення шкіри і слизових оболонок. Не бажано його тримати в будинку із домашніми тваринами та дітьми. При роботі із каладіумом обов'язково використовуйте рукавички.

Топ-5 домашніх квітів, які небезпечно тримати вдома - фото 1
Каладіум. Фото: Pinterest

Рицина

Листя цієї рослини містить рицин — дуже сильний  природни токсин.Навіть невелика кількість цієї речовини здатна викликати важке отруєння, тому її взагалі не варто тримати в закритих приміщеннях. 

Топ-5 домашніх квітів, які небезпечно тримати вдома - фото 2
Рицина. Фото: Pinterest

Олеандр

Яскраві рожеві квітки цієї рослини містять небезпечні кардіогенні глікозиди, що викликають серйозні кардіологічні проблеми при регулярному контакті. Категорично забороняється тримати квітку в домі з дітьми та улюбленцями.

Топ-5 домашніх квітів, які небезпечно тримати вдома - фото 3
Олеандр. Фото: Pinterest

Азалія

Цю рослину можна зустріти на підвіконні в багатьох, проте мало хто знає про її небезпеку. Її квітки та листя містять речовини, які можуть викликати сильну діарею та блювоту. Тримайте ці квітки подалі від пухнастих та малечі.

Топ-5 домашніх квітів, які небезпечно тримати вдома - фото 4
Азалія. Фото: Pinterest

Дифенбахія 

Красиве листя цієї квітки може спровокувати подразнення шкіри, алергію, сильні набряки та опіки при контакті. Дифенбахія може причиною отруєння кішок, яких приваблює соковита зелень рослини.

Топ-5 домашніх квітів, які небезпечно тримати вдома - фото 5
Дифенбахія. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна змусити фікус рясно рости і правильно розвиватися. 

Раніше ми розповідали про те, якою водою варто поливати кімнатні рослини. 

отруєння заборона шкода домашні квіти листя

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