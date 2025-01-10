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Так кусты не будут путаться — как посадить картофель на огороде

10 января 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как посадить картофель на огороде, чтобы кусты не путались — эффективный метод, советы
Человек, который сажает картошку на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Приближается время высаживать картофель на огороде, а потому необходимо знать все важные правила. Чтобы получить большой урожай, но, при этом, избежать загущения посадок, опытные дачники объяснили, какое расстояние нужно отступать при высаживании растений на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Дачники с опытом говорят, что расстояние посадки картофеля зависит от того, какую схему вы выберете. Она, в свою очередь, зависит от региона вашего проживания. Если вы хотите собрать большой урожай этого овоща весной, вам стоит знать, сколько отступать между посадками картофеля.

Это важное правило гарантирует вам большой урожай вкусного и крепкого картофеля на собственном дачном участке.

Картофель
Собранный урожай картофеля на огороде. Фото: Freepik

Какое расстояние отступать между посадками картофеля

Многие дачники сажают картполю в лунки слишком густо, но это большая ошибка, ведь растения, когда вырастут, начнут путаться и мешать друг другу. Это, в свою очередь, мешает нормальному росту и развитию огородных культур.

Но существует одна схема, по которой можно посадить картофель и избежать запутывания растений. Однако, при этом, необходимо учитывать много других факторов, в частности, погоду, структуру почвы, сорт картофеля и т.д.

Посадка картофеля
Процесс посадки картофеля на огороде. Фото: Decorexpro

Как посадить картофель по схеме с лопатой

Если у вас есть собственный дачный участок и вы собираетесь посадить картофель под лопату, отступайте между лунками от 30 до 35 сантиметров, а между рядами — от 70 до 80 сантиметров. А если вы только ознакамливаетесь с процессом посадки картофеля, пометьте свою дачную территорию колышками и веревкой, чтобы правильно высадить плоды в лунки на огороде.

Напомним, мы писали о том, какие сорта картофеля лучше выбрать для хорошего урожая на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как хранить урожай картофеля в теплой квартире, чтобы он не испортился.

Также мы сообщали о том, какими методами можно посадить картофель, чтобы получить хороший урожай.

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