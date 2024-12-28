Як посадити картоплю на городі, щоб зібрати великий врожай — найкращі методи

Як садити картоплю, щоб вона дала великий врожай — методи
Врожайність картоплі залежить не лише від сорту, догляду, обробки від шкідників і захворювань тощо, а й від того, як саме ви її посадили. Ми розповідаємо, як підготувати посадковий матеріал і якими методами це робити, щоб зібрати великий врожай овоча.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Як підготувати посадковий матеріал картоплі
Перш ніж садити картоплю на городі, необхідно підготувати матеріал для цього. Спочатку переберіть і приберіть гнилі, підморожені, заражені та м’які плоди, обравши для посадки середню картоплю. Потім нагрійте бульби в духовці або під прямими сонячними променями і проростіть її до появи паростків.
Після цього продезінфікуйте плоди від захворювань, обробивши їх розчином з таких інгредієнтів, як:
- Марганцівка — один грам
- Мідний купорос — як сірникова коробка
- Вода — десять літрів
Залийте картоплю приготовленим розчином, а потім залиште її в такому стані та просушіть.
Як посадити картоплю, щоб вона дала великий врожай
Посадка під траншею
Щоб посадити картоплю цим способом, вирийте траншею на відстані в один метр одна від одної та завглибшки 30 сантиметрів. Потім почніть викладати шари сіна 15 сантиметрів і присипте гноєм або попелом. Але траншею треба виривати восени, а вже навесні викладається картопля.
Посадка під лунки
Якщо ви обираєте такий метод, то ділянки під посадку краще підготувати восени, тобто, промульчувати ґрунт і підживити його. Навесні потрібно викопати лунки завглибшки вісім-десять сантиметрів на відстані у 80 сантиметрів. Пророщені плоди кладіть паростками вгору в кожну лунку, а зверху підживіть їх деревною золою і компостом.
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