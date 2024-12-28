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Як садити картоплю, щоб вона дала великий врожай — методи

28 грудня 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як посадити картоплю на городі, щоб зібрати великий врожай — найкращі методи
Людина, яка висаджує картоплю на городі. Фото: Onet
Христина Кучугурна - Редактор

Врожайність картоплі залежить не лише від сорту, догляду, обробки від шкідників і захворювань тощо, а й від того, як саме ви її посадили. Ми розповідаємо, як підготувати посадковий матеріал і якими методами це робити, щоб зібрати великий врожай овоча.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Як підготувати посадковий матеріал картоплі

Перш ніж садити картоплю на городі, необхідно підготувати матеріал для цього. Спочатку переберіть і приберіть гнилі, підморожені, заражені та м’які плоди, обравши для посадки середню картоплю. Потім нагрійте бульби в духовці або під прямими сонячними променями і проростіть її до появи паростків.

Після цього продезінфікуйте плоди від захворювань, обробивши їх розчином з таких інгредієнтів, як:

  • Марганцівка — один грам
  • Мідний купорос — як сірникова коробка
  • Вода — десять літрів

Залийте картоплю приготовленим розчином, а потім залиште її в такому стані та просушіть.

Картошка
Процес посадки картоплин на городі. Фото: Decorexpro

Як посадити картоплю, щоб вона дала великий врожай

Посадка під траншею

Щоб посадити картоплю цим способом, вирийте траншею на відстані в один метр одна від одної та завглибшки 30 сантиметрів. Потім почніть викладати шари сіна 15 сантиметрів і присипте гноєм або попелом. Але траншею треба виривати восени, а вже навесні викладається картопля.

Посадка картошки
Вирощування картоплі під траншею. Фото: Decorexpro

Посадка під лунки

Якщо ви обираєте такий метод, то ділянки під посадку краще підготувати восени, тобто, промульчувати ґрунт і підживити його. Навесні потрібно викопати лунки завглибшки вісім-десять сантиметрів на відстані у 80 сантиметрів. Пророщені плоди кладіть паростками вгору в кожну лунку, а зверху підживіть їх деревною золою і компостом.

Посадка картошки
Процес посадки картоплі під лунки. Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно зберігати картоплю в теплій квартирі. 

Раніше ми розповідали про те, чим лушпиння з картоплі корисне на городі. 

Також ми повідомляли про те, чому картопля псується при зберіганні та як врятувати врожай.

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