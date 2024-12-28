Как посадить картошку на огороде, чтобы собрать большой урожай — самые лучшие методы

Человек, высаживающий картофель на огороде. Фото: Onet

Урожайность картофеля зависит не только от сорта, ухода, обработки от вредителей и заболеваний и т.д., но и от того, как именно вы его посадили. Мы рассказываем, как подготовить посадочный материал и какими методами это делать, чтобы собрать большой урожай овоща.

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Как подготовить посадочный материал картофеля

Прежде, чем сажать картофель на огороде, необходимо подготовить материал для этого. Сначала переберите и уберите гнилые, подмороженные, зараженные и мягкие плоды, выбрав для посадки средний картофель. Затем нагрейте клубни в духовке или под прямыми солнечными лучами и прорастите их до появления ростков.

После этого продезинфицируйте плоды от заболеваний, обработав их раствором из таких ингредиентов, как:

Марганцовка — один грамм

Медный купорос — как спичечная коробка

Вода — десять литров

Залейте картофель приготовленным раствором, затем оставьте его в таком состоянии и просушите.

Процесс посадки картофелин на огороде. Фото: Decorexpro

Как посадить картофель, чтобы он дал большой урожай

Посадка под траншею

Чтобы посадить картофель этим способом, выройте траншею на расстоянии в один метр друг от друга и глубиной 30 сантиметров. Затем начните выкладывать слои сена 15 сантиметров и присыпьте навозом или золой. Но траншею нужно вырывать осенью, а уже весной выкладывается картофель.

Выращивание картофеля под траншеей. Фото: Decorexpro

Посадка под лунки

Если вы выбираете такой метод, то участки под посадку лучше подготовить осенью, то есть, промульчировать почву и подкормить ее. Весной нужно выкопать лунки глубиной восемь-десять сантиметров на расстоянии 80 сантиметров. Пророщенные плоды кладите побегами вверх в каждую лунку, а сверху подживите их древесной золой и компостом.

Процесс посадки картофеля под лунки. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, как правильно хранить картошку в теплой квартире.

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