Как посадить картошку на огороде, чтобы собрать большой урожай — самые лучшие методы

Как сажать картошку, чтобы она дала большой урожай — методы
Урожайность картофеля зависит не только от сорта, ухода, обработки от вредителей и заболеваний и т.д., но и от того, как именно вы его посадили. Мы рассказываем, как подготовить посадочный материал и какими методами это делать, чтобы собрать большой урожай овоща.
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Как подготовить посадочный материал картофеля
Прежде, чем сажать картофель на огороде, необходимо подготовить материал для этого. Сначала переберите и уберите гнилые, подмороженные, зараженные и мягкие плоды, выбрав для посадки средний картофель. Затем нагрейте клубни в духовке или под прямыми солнечными лучами и прорастите их до появления ростков.
После этого продезинфицируйте плоды от заболеваний, обработав их раствором из таких ингредиентов, как:
- Марганцовка — один грамм
- Медный купорос — как спичечная коробка
- Вода — десять литров
Залейте картофель приготовленным раствором, затем оставьте его в таком состоянии и просушите.
Как посадить картофель, чтобы он дал большой урожай
Посадка под траншею
Чтобы посадить картофель этим способом, выройте траншею на расстоянии в один метр друг от друга и глубиной 30 сантиметров. Затем начните выкладывать слои сена 15 сантиметров и присыпьте навозом или золой. Но траншею нужно вырывать осенью, а уже весной выкладывается картофель.
Посадка под лунки
Если вы выбираете такой метод, то участки под посадку лучше подготовить осенью, то есть, промульчировать почву и подкормить ее. Весной нужно выкопать лунки глубиной восемь-десять сантиметров на расстоянии 80 сантиметров. Пророщенные плоды кладите побегами вверх в каждую лунку, а сверху подживите их древесной золой и компостом.
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