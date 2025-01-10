Як посадити картоплю на городі, щоб кущі не плуталися — ефективний метод, поради

Людина, яка садить картоплю на городі. Фото: Freepik

Наближається час висаджувати картоплю на городі, а тому необхідно знати всі важливі правила. Щоб отримати великий врожай, але, при цьому, уникнути загущення посадок, досвідчені дачники пояснили, яку відстань потрібно відступати при висаджуванні рослин на городі.

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Дачники з досвідом кажуть, що відстань посадки картоплі залежить від того, яку схему ви оберете. Вона, в свою чергу, залежить від регіону вашого проживання. Якщо ви хочете зібрати великий врожай цього овоча навесні, вам варто знати, скільки відступати між посадками картоплі.

Це важливе правило гарантує вам великий врожай смачної і міцної картоплі на власній дачній ділянці.

Зібраний врожай картоплі на городі. Фото: Freepik

Яку відстань відступати між посадками картоплі

Багато дачників садять картполю в лунки занадто густо, але це велика помилка, адже рослини, коли виростуть, почнуть плутатися і заважати одна одній. Це, в свою чергу, заважає нормальному росту і розвитку городніх культур.

Але існує одна схема, якою можна посадити картоплю і уникнути заплутування рослин. Однак, при цьому, необхідно враховувати багато інших факторів, зокрема, погоду, структуру ґрунту, сорт картоплі тощо.

Процес посадки картоплі на городі. Фото: Decorexpro

Як посадити картоплю за схемою з лопатою

Якщо у вас є власна дачна ділянка і ви збираєтеся посадити картоплю під лопату, відступайте між лунками від 30 до 35 сантиметрів, а між рядами — від 70 до 80 сантиметрів. А якщо ви тільки ознайомлюєтеся з процесом посадки картоплі, помітьте свою дачну територію кілочками і мотузкою, щоб правильно висадити плоди в лунки на городі.

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