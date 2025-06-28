Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом День Петра и Павла 2025 — можно ли работать на огороде и в саду

День Петра и Павла 2025 — можно ли работать на огороде и в саду

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 07:32
Петра и Павла 29 июня 2025 — можно ли работать на огороде и в саду в праздник
Женщина работает на огороде летом. Фото: shutterstock.com

Праздник Петра и Павла православные христиане в Украине будут отмечать 29 июня. Это одно из важнейших событий в церковном календаре. Но для огородников и садоводов это еще и период активной работы. Поэтому многие задумываются, будет ли считаться труд на огороде грехом?

Можно ли работать в праздник Петра и Павла на огороде и в саду — Новини.LIVE собрали все народные примета и церковные наставления.

Реклама
Читайте также:

Что символизирует праздник Петра и Павла

День памяти святых апостолов Петра и Павла — один из крупнейших религиозных праздников в православной традиции. Апостолы считаются одними из важнейших фигур в христианстве. Они распространяли веру, основывали церкви. День святых Петра и Павла чтит духовную твердость и ум, которыми прославились великие сподвижники веры.

В то же время в народной традиции праздник Петра и Павла был символом наступления разгара лета. После этой даты начинали подготовку к наступлению осени.

 

Що символізує свято Петра і Павла
Святые Петр и Павел. Фото: cerkva.info

Можно ли работать в саду и на огороде 29 июня

По народной традиции, в праздник Петра и Павла запрещено работать в поле или саду. Считалось, что в святой день земля набирала силу и ее нельзя было беспокоить.

Что категорически нельзя делать:

  • копать, перекапывать грядки — земля должна "отдохнуть";
  • обрезать кусты или деревья;
  • сеять, пересаживать или подкармливать растения — эти действия лучше перенести.

Что можно:

  • полить растения утром или вечером — если это не тяжелый физический труд;
  • собрать урожай, если это необходимо — например, ягоды, которые могут испортиться;
  • провести легкие работы — подвязать томаты, проверить растения на вредителей, убрать сухие листья.

В праздник люди традиционно шли в церковь, где участвовали в торжественном богослужении. Молились святым апостолам. Также в некоторых регионах было принято освящать ростки нового урожая ячменя, из которого выпекали обрядовый хлеб.

 

Чи можна працювати в саду та на городі 29 червня
Женщина сажает помидоры. Фото: shutterstock.com

Работа в саду и на огороде в День Петра и Павла — наставления церкви

Церковь не накладывает жестких запретов на труд, но отмечает: в праздничные дни желательно избегать тяжелых работ и посвятить время молитве, общению с родными, внутреннему спокойствию.

Священники говорят: если избежать работы не получается (например, в случае угрозы для урожая), главное — делать ее с благодарностью и молитвой, не ставя на первое место материальные вещи.

Ранее мы рассказывали, какие овощи можно посадить начинающему садоводу и получить урожай без лишних усилий.

Напомним, также мы делились, как вырастить вьющуюся клубнику на балконе и получить щедрый урожай.

церковь огород сад народные приметы Петра и Павла праздник
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации