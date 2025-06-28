Петра и Павла 29 июня 2025 — можно ли работать на огороде и в саду в праздник

Женщина работает на огороде летом. Фото: shutterstock.com

Праздник Петра и Павла православные христиане в Украине будут отмечать 29 июня. Это одно из важнейших событий в церковном календаре. Но для огородников и садоводов это еще и период активной работы. Поэтому многие задумываются, будет ли считаться труд на огороде грехом?

Можно ли работать в праздник Петра и Павла на огороде и в саду — Новини.LIVE собрали все народные примета и церковные наставления.

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Что символизирует праздник Петра и Павла

День памяти святых апостолов Петра и Павла — один из крупнейших религиозных праздников в православной традиции. Апостолы считаются одними из важнейших фигур в христианстве. Они распространяли веру, основывали церкви. День святых Петра и Павла чтит духовную твердость и ум, которыми прославились великие сподвижники веры.

В то же время в народной традиции праздник Петра и Павла был символом наступления разгара лета. После этой даты начинали подготовку к наступлению осени.

Святые Петр и Павел. Фото: cerkva.info

Можно ли работать в саду и на огороде 29 июня

По народной традиции, в праздник Петра и Павла запрещено работать в поле или саду. Считалось, что в святой день земля набирала силу и ее нельзя было беспокоить.

Что категорически нельзя делать:

копать, перекапывать грядки — земля должна "отдохнуть";

обрезать кусты или деревья;

сеять, пересаживать или подкармливать растения — эти действия лучше перенести.

Что можно:

полить растения утром или вечером — если это не тяжелый физический труд;

собрать урожай, если это необходимо — например, ягоды, которые могут испортиться;

провести легкие работы — подвязать томаты, проверить растения на вредителей, убрать сухие листья.

В праздник люди традиционно шли в церковь, где участвовали в торжественном богослужении. Молились святым апостолам. Также в некоторых регионах было принято освящать ростки нового урожая ячменя, из которого выпекали обрядовый хлеб.

Женщина сажает помидоры. Фото: shutterstock.com

Работа в саду и на огороде в День Петра и Павла — наставления церкви

Церковь не накладывает жестких запретов на труд, но отмечает: в праздничные дни желательно избегать тяжелых работ и посвятить время молитве, общению с родными, внутреннему спокойствию.

Священники говорят: если избежать работы не получается (например, в случае угрозы для урожая), главное — делать ее с благодарностью и молитвой, не ставя на первое место материальные вещи.

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