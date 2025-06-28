Петра і Павла 29 червня 2025 — чи можна працювати на городі та в саду у свято

Жінка працює на городі влітку. Фото: shutterstock.com

Свято Петра і Павла православні християни в Україні відзначатимуть 29 червня. Це одна з найважливіших подій у церковному календарі. Але для городників і садівників це ще й період активної роботи. Тому багато хто задумується, чи буде вважатися праця на городі гріхом?

Чи можна працювати у свято Петра і Павла на городі та в саду — Новини.LIVE зібрали усі народні прикмета та церковні настанови.

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Що символізує свято Петра і Павла

День пам'яті святих апостолів Петра і Павла — одне з найбільших релігійних свят у православній традиції. Апостоли вважаються одними з найважливіших фігур у християнстві. Вони поширювали віру, засновували церкви. День святих Петра і Павла шанує духовну твердість і розум, якими прославилися великі сподвижники віри.

Водночас у народній традиції свято Петра і Павла було символом настання розпалу літа. Після цієї дати починали підготовку до настання осені.

Святі Петро та Павло. Фото: cerkva.info

Чи можна працювати в саду та на городі 29 червня

За народною традицією, у свято Петра і Павла заборонено працювати в полі або саду. Вважалося, що в святий день земля набирала силу і її не можна було турбувати.

Що категорично не можна робити:

копати, перекопувати грядки — земля має "відпочити";

обрізати кущі або дерева;

сіяти, пересаджувати або підживлювати рослини — ці дії краще перенести.

Що можна:

полити рослини вранці або ввечері — якщо це не важка фізична праця;

зібрати врожай, якщо це необхідно — наприклад, ягоди, які можуть зіпсуватись;

провести легкі роботи — підв'язати томати, перевірити рослини на шкідників, прибрати сухе листя.

У свято люди традиційно йшли до церкви, де брали участь в урочистому богослужінні. Молилися святим апостолам. Також у деяких регіонах було заведено освячувати паростки нового врожаю ячменю, з якого випікати обрядовий хліб.

Жінка саджає помідори. Фото: shutterstock.com

Робота в саду та на городі у День Петра і Павла — настанови церкви

Церква не накладає жорстких заборон на працю, але наголошує: у святкові дні бажано уникати важких робіт і присвятити час молитві, спілкуванню з рідними, внутрішньому спокою.

Священники кажуть: якщо уникнути роботи не виходить (наприклад, у разі загрози для врожаю), головне — робити її з вдячністю та молитвою, не ставлячи на перше місце матеріальні речі.

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