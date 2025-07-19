Что надо посадить после чеснока на огороде, чтобы улучшить почву — советы дачникам

Дачница с выкопанным урожаем чеснока на огороде. Фото: Redro

Сейчас сезон сбора урожая чеснока на огороде, поэтому многие дачники уже задумываются над тем, что посадить следующим на этих грядках. Узнайте, какими растениями можно смело засевать участок, где у вас рос чеснок, чтобы не оставлять его пустым и получить хороший урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Если вы оставите грядки, где у вас рос чеснок, пустыми, они просто зарастут сорняками, а это вам точно не нужно. Однако, если посадить на этих местах определенные растения, то вы сможете сдержать рост ненужных сорняков, а также разрыхлить и подкормить огородный участок.

Опытные дачники объяснили, какие растения стоит посадить после чеснока на огороде, чтобы они принесли большую пользу будущему урожаю.

Собранный урожай чеснока в помещении. Фото: Pinterest

Какое растение стоит посадить там, где рос чеснок

Речь идет об обычных сидератах, которые сеются не для урожая, а для того, чтобы улучшить плодородие почвы. Опытные дачники советуют обратить внимание на фацелию, которая быстро растет и, в то же время, умеет разрыхлять даже плотную почву.

Это растение можно сеять уже в июле, ведь ему не страшна жара, оно быстро всходит и растет даже тогда, когда не так много дождей на улице. За месяц или два фацелия вырастает пышным ковром, который потом надо просто скосить и оставить на огороде.

Цветы на растении фацелии на огороде. Фото: Decorexpro

Чем полезна фацелия для огорода

Скошенная фацелия будет не только хорошей мульчей для растений, но и отличным удобрением для огородных культур. Благодаря этому сидерату структура почвы улучшится, будет иметь больше гумуса в составе, а также будет способствовать быстрому росту овощей.

Какие еще сидераты можно посеять после чеснока

Кроме фацелии, дачники с опытом рекомендуют засеять огородный участок такими сидератами, как:

Горчица, которая не только подпитает почву, но и обеззаразит ее, что будет профилактикой заболеваний

Вика или люпин, которые насыщают почву азотом, благодаря чему растения быстрее будут набирать "массу"

Овес, который не требует особого ухода, но считается эффективным сидератом

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