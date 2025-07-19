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Головна Дім Що варто посадити після часнику на городі — найкращі рослини

Що варто посадити після часнику на городі — найкращі рослини

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 07:32
Що треба посадити після часнику на городі, щоб покращити ґрунт — поради дачникам
Дачниця з викопаним врожаєм часника на городі. Фото: Redro

Зараз сезон збору врожаю часнику на городі, тому багато дачників вже замислюються над тим, що посадити наступним на цих грядках. Дізнайтеся, якими рослинами можна сміливо засівати ділянку, де у вас ріс часник, щоб не залишати її порожньою й отримати гарний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якщо ви залишите грядки, де у вас ріс часник, порожніми, вони просто заростуть бур’янами, а це вам точно не потрібно. Однак, якщо посадити на цих місцях певні рослини, то ви зможете стримати ріст непотрібних бур’янів, а також розпушити та підживити городню ділянку.

Досвідчені дачники пояснили, які рослини варто посадити після часнику на городі, щоб вони принесли велику користь майбутньому врожаю. 

Чеснок
Зібраний врожай часнику у приміщенні. Фото: Pinterest

Яку рослину варто посадити там, де ріс часник

Йдеться про звичайні сидерати, які сіються не для врожаю, а для того, щоб покращити родючість ґрунту. Досвідчені дачники радять звернути увагу на фацелію, яка швидко росте і водночас вміє розпушувати навіть щільний ґрунт.

Цю рослину можна сіяти вже в липні, адже їй не страшна спека, вона швидко сходить і росте навіть тоді, коли не так багато дощів надворі. За місяць або два фацелія виростає пишним килимом, який потім треба просто скосити та залишити на городі. 

Фацелия
Квіти на рослині фацелії на городі. Фото: Decorexpro

Чим корисна фацелія для городу

Скошена фацелія буде не тільки гарною мульчею для рослин, а й чудовим добривом для городніх культур. Завдяки цьому сидерату структура ґрунту покращиться, матиме більше гумусу в складі, а також сприятиме швидкому росту городини. 

Які ще сидерати можна посіяти після часнику

Крім фацелії, дачники з досвідом рекомендують засіяти городню ділянку такими сидератами, як:

  • гірчиця, яка не тільки підживить ґрунт, а й знезаразить його, що буде профілактикою захворювань;
  • вика чи люпин, які насичують ґрунт азотом, завдяки чому рослини швидше набиратимуть "масу";
  • овес, який не потребує особливого догляду, але вважається ефективним сидератом.

Нагадаємо, ми писали про те, коли краще збирати врожай часнику влітку 2025 року за місячним календарем. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно зберігати озимий часник після викопування. 

Також ми повідомляли про те, яку рослину не можна садити біля часнику на городі.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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