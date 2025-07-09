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Головна Дім Як правильно обрізати стебла часнику після викопування — поради

Як правильно обрізати стебла часнику після викопування — поради

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 16:54
Як обрізати стебла часнику після збору врожаю, щоб він довго зберігався — поради дачникам
Людина, яка обрізає головки часника після збору врожаю. Фото: Freepik

Якщо ви щойно викопали часник, не залишайте його одразу на зберігання, адже він може згнити і всохнути. Досвідчені дачники розповіли, що потрібно обов'язково зробити з цією культурою після збору врожаю на городі, щоб вона залишалася соковитою до наступного сезону.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Залишити просушити

Щойно ви зібрали врожай часника, залиште його висохнути на десять або 14 днів там, де немає вологи, гарно провітрюється і не потрапляють сонячні промені. Щоб ця процедура була ефективною, розкладіть часник на решітках або зберіть його в пучок і повішайте стеблом догори.

Чеснок
Процес зберігання часника після викопування. Фото: Pixabay

Не обрізати одразу коріння зі стеблами

Поки головки часнику ще не висохли після вологої землі, не обрізайте на них нічого, адже стебла і коріння захищають культуру від появи гнилі. Обріжте ці частини часника лише після того, як він повністю висохне, залишивши стебла завдовжки п’ять-десять сантиметрів і вкоротивши коріння без донца.

Обрезка чеснока
Обрізка стебел часника після збору врожаю. Фото: Freepik

Вибрати правильне місце для зберігання

Дачники з досвідом рекомендують зберігати врожай часнику там, де сухо, темно і прохолодно, а температура повітря становить від двох до п’яти градусів тепла. Для цього ідеально підійде підвал, комор або гараж, де немає вологи. Також можна зберігати часник на кухні, де не дуже волого і не сильно тепло.

Часнику для гарного зберігання потрібно забезпечити гарну вентиляцію і захистити його від прямих сонячних променів. 

Оскільки тверді сорти озимого часника гірше зберігаються, ніж ярого, їх потрібно використати першими. 

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживлювати часник на городі за місяць до збору врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, які сорти часнику варто посадити на своєму городі. 

Також ми повідомляли про те, чому не варто викидати часник, який проріс.

рослини культура поради часник зберігання продуктів
Євгенія Окатая - Редактор
Автор:
Євгенія Окатая
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