Як обрізати стебла часнику після збору врожаю, щоб він довго зберігався — поради дачникам

Людина, яка обрізає головки часника після збору врожаю. Фото: Freepik

Якщо ви щойно викопали часник, не залишайте його одразу на зберігання, адже він може згнити і всохнути. Досвідчені дачники розповіли, що потрібно обов'язково зробити з цією культурою після збору врожаю на городі, щоб вона залишалася соковитою до наступного сезону.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Залишити просушити

Щойно ви зібрали врожай часника, залиште його висохнути на десять або 14 днів там, де немає вологи, гарно провітрюється і не потрапляють сонячні промені. Щоб ця процедура була ефективною, розкладіть часник на решітках або зберіть його в пучок і повішайте стеблом догори.

Процес зберігання часника після викопування. Фото: Pixabay

Не обрізати одразу коріння зі стеблами

Поки головки часнику ще не висохли після вологої землі, не обрізайте на них нічого, адже стебла і коріння захищають культуру від появи гнилі. Обріжте ці частини часника лише після того, як він повністю висохне, залишивши стебла завдовжки п’ять-десять сантиметрів і вкоротивши коріння без донца.

Обрізка стебел часника після збору врожаю. Фото: Freepik

Вибрати правильне місце для зберігання

Дачники з досвідом рекомендують зберігати врожай часнику там, де сухо, темно і прохолодно, а температура повітря становить від двох до п’яти градусів тепла. Для цього ідеально підійде підвал, комор або гараж, де немає вологи. Також можна зберігати часник на кухні, де не дуже волого і не сильно тепло.

Часнику для гарного зберігання потрібно забезпечити гарну вентиляцію і захистити його від прямих сонячних променів.

Оскільки тверді сорти озимого часника гірше зберігаються, ніж ярого, їх потрібно використати першими.

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